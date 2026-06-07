Verbandsliga: Sechs sichere Absteiger, ein Tor entscheidet, Duo hofft

An der Spitze der Verbandsliga Württemberg waren die wichtigen Entscheidungen bereits geklärt, doch im Keller ging es am gestrigen letzten Spieltag nochmal richtig rund.
Als souveräner Meister verabschiedeten sich die Young Boys Reutlingen mit einem klaren Sieg in die Oberliga. Dahinter war ebenfalls bereits klar, dass Holzhausen den Umweg über die Relegation gehen muss. Als Dritter gesetzt war der TSV Oberensingen, doch dahinter ging es am 34. Spieltag heiß her.
Sicher abgestiegen waren vor dem letzten Spieltag bereits Schlusslicht Heilbronn, Tübingen, Aufsteiger Waiblingen und Esslingen. Davor reihen sich nach dem gestrigen Finale drei Teams punktgleich: Ehingen-Süd, Weilimdorf und Rottenburg. Bis tief in die Nachspielzeit hatten alle drei Teams auch die gleiche Tordifferenz, doch Rottenburgs Jan Bauer sorgte mit seinem Treffer bei der 1:4-Niederlage in Ehingen-Süd dafür, dass sein Team auf den elften Rang rutschte.
Nach aktuellem Stand würde es bei sechs Absteigern bleiben, sodass zusätzlich zum feststehenden Absteiger-Quartett auch Ehingen-Süd und Weilimdorf in die Landesliga absteigen. Rottenburg kann sich über die Relegation rettet, Calcio Leinfelden-Echterdingen und Friedrichshafen wären gesichert. Nun kann es aber einen weiteren direkten Absteiger geben, sollte Oberligist Mannheim in dessen Aufstiegrelegation scheitern. Denn dann würde mit Türkspor Neckarsulm eine weitere Mannschaft aus der Oberliga in die Verbandsliga Württemberg absteigen. In diesem Szenario müsste Rottenburg den direkten Gang in die Landesliga antreten und Calcio würde in die Relegation gehen.
Final entschieden wird diese Frage allerdings erst nach Mannheims Relegationsspiel am Mittwoch.
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1. Young Boys Reutlingen 32 25-4-3 105:36 79
2. FC Holzhausen 32 21-6-5 81:32 69
3. TSV Oberensingen 32 19-4-9 79:36 61
4. Sportfreunde Dorfmerkingen 32 16-3-13 57:54 51
5. TSV Berg 32 15-5-12 84:59 50
6. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 32 15-4-13 55:47 49
7. Sportfreunde Schwäbisch Hall 32 15-4-13 69:68 49
8. SV Fellbach (Ab) 32 15-4-13 60:74 49
9. VfB Friedrichshafen (Auf) 32 13-5-14 59:60 44
10. Calcio Leinfelden-Echterdingen (Ab) 32 14-2-16 37:55 44
11. FC Rottenburg (Auf) 32 13-2-17 58:69 41
12. TSV Weilimdorf (Auf) 32 13-2-17 63:75 41
13. SSV Ehingen-Süd 32 12-5-15 50:63 41
14. FC Esslingen 32 9-6-17 63:85 33
15. FSV Waiblingen (Auf) 32 8-6-18 50:80 30
16. TSG Tübingen 32 8-3-21 38:83 27
17. VfR Heilbronn 32 4-9-19 40:72 21