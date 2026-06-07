Verbandsliga: Sechs sichere Absteiger, ein Tor entscheidet, Duo hofft

– Foto: Jens Körner

An der Spitze der Verbandsliga Württemberg waren die wichtigen Entscheidungen bereits geklärt, doch im Keller ging es am gestrigen letzten Spieltag nochmal richtig rund.

Als souveräner Meister verabschiedeten sich die Young Boys Reutlingen mit einem klaren Sieg in die Oberliga. Dahinter war ebenfalls bereits klar, dass Holzhausen den Umweg über die Relegation gehen muss. Als Dritter gesetzt war der TSV Oberensingen, doch dahinter ging es am 34. Spieltag heiß her.

Sicher abgestiegen waren vor dem letzten Spieltag bereits Schlusslicht Heilbronn, Tübingen, Aufsteiger Waiblingen und Esslingen. Davor reihen sich nach dem gestrigen Finale drei Teams punktgleich: Ehingen-Süd, Weilimdorf und Rottenburg. Bis tief in die Nachspielzeit hatten alle drei Teams auch die gleiche Tordifferenz, doch Rottenburgs Jan Bauer sorgte mit seinem Treffer bei der 1:4-Niederlage in Ehingen-Süd dafür, dass sein Team auf den elften Rang rutschte.