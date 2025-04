– Foto: Olaf Sankat

Verbandsliga: Sechs Partien am Mittwoch- und Donnerstagabend Verbandsliga +++ Die Vorschau auf alle Abendspiele in der Woche vor Ostern Verlinkte Inhalte Verbandsliga Haldensleben Sangerhausen Fortuna MD Dessau 05 + 8 weitere

In der Woche vor dem Osterfest geht es um wichtige Verbandsliga-Zähler! Insgesamt sechs Partien stehen am Mittwoch- und Donnerstagabend in der höchsten Spielklasse von Sachsen-Anhalt auf dem Programm. Dabei sind auch die Spitzenteams und Kellerkinder gefordert.

Tabellenführer will nach Kantersieg nachlegen In der einzigen Partie am Mittwochabend muss der aktuelle Tabellenführer SSC Weißenfels gegen den VfB Merseburg ran. Das erste Saisonduell, das im Rahmen der Verbandsliga-Eröffnung stattgefunden hatte, konnten die Weißenfelser mit 2:1 für sich entscheiden. Nun wollen sie nach dem Kantersieg vom vergangenen Wochenende die nächsten drei Punkte im Stadtstadion behalten.

Richtungsweisendes Duell für den CFC Germania Fünf weitere Partien folgen am Gründonnerstag. Die SG Rot-Weiß Thalheim will nach drei Heimsiegen in Folge endlich wieder auswärts punkten: Die kurze Reise führt zum SV Dessau 05. Schlusslicht SV 09 Staßfurt bekommt den SV Fortuna Magdeburg zu Besuch, der Vorletzte CFC Germania empfängt den SC Bernburg zu einem richtungsweisenden Duell. Zudem empfängt der VfB Sangerhausen den FSV Barleben - beide Mannschaften warten seit vier Spielen auf einen Sieg.