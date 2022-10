SKV RW Darmstadt ist gegen Münster der klare Favorit. – Foto: Norbert Kaus

Verbandsliga: Schweres Spiel gegen ausgeruhte Münster Im Derby muss Rot-Weiß Darmstadt die Belastung der englischen Woche kompensieren

Darmstadt. In der Verbandsliga Süd konnte sich Rot-Weiß Darmstadt mit 2:1 bei Rot-Weiss Frankfurt durchsetzen. Lange verschnaufen können die Darmstädter aber nicht, schon am Sonntag (15.30 Uhr) empfangen sie den SV Münster zum Derby in der Heimstätten Siedlung.

RW gewinnt auswärts in Frankfurt Vor rund 150 Zuschauern setzten sich die Rot-Weißen am Donnerstag mit 2:1 in Frankfurt durch, aber die Platzherren hielten gut dagegen.

Nick Neumann (6.) brachte Darmstadt nach einem Einwurf in Front, ehe Kani Yildirimoglu (17.) ausglich. Es war erneut Neumann (53.), der im zweiten Durchgang für den Siegtreffer der Darmstädter sorgte. „Es war ein hartes Stück Arbeit und auch wenn wir gut begonnen haben, nach der Führung ließen wir Frankfurt von Minute zu Minute mehr ins Spiel kommen, was sich gegen gute Fußballer rächte. Nach dem Ausgleich war es dann zu wenig, was von uns kam“, erklärte Dominik Lohrer, dessen Elf nach einem Doppelwechsel in der Pause wieder mehr Zugriff hatte. „Am Ende war das 2:1 verdient und wir haben nach dem ärgerlichen Remis vom Sonntag das Ergebnis verwaltet.“ Darmstadt ist der klare Favorit gegen Münster

Dagegen war Münster zuletzt spielfrei, aber die Personalsorgen bleiben. „Die Spieler konnten ein bisschen durchschnaufen und runterkommen, aber die Personalsituation wird erstmal angespannt bleiben“, sagte SV-Trainer Naser Selmanaj. Darmstadt ist auf dem Papier der klare Favorit und hat zu Hause auch erst einen Gegentreffer hinnehmen müssen, weshalb sich Münster von einer großen Prüfung sieht: „Darmstadt ist ein Topfavorit, sie haben aktuell einen Lauf und sind sehr stabil. Wir sind dagegen ein kleineres Licht. Während sie wohl auf die Hessenliga schielen, ist unser Ziel der Klassenerhalt.“ Dennoch gibt sich Münster kämpferisch, um am Sonntag alles zu versuchen. „Es zählt, was man in den 90 Minuten auf den Platz bringt, die Jungs haben die richtige Einstellung und es ist eine Herausforderung, an der man wachsen kann.“