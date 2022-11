Verbandsliga: Schwere Aufgabe für Wald-Michelbach ETW bei den Sportfreunden Seligenstadt zu Gast

Wald-Michelbach. Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach hat am Sonntag ab 14.30 Uhr eine schwere Aufgabe zu bewältigen, wenn das Team von ETW-Coach Ralf Ripperger bei den Sportfreunden Seligenstadt zu Gast ist. Denn der Aufsteiger hat zur Zeit Rückenwind, nachdem es zu Beginn der Runde weniger gut gelaufen ist für den Liga-Neuling. ETW-Sportdirektor Amir Imsirovic hat in jedem Fall Respekt vor dem nächsten Gegner seiner Elf. „Seligenstadt hat eine Top-Besetzung“, sagt er. „Sie haben sich mittlerweile gefunden und stehen stabil“. Der ETW-Funktionär hat die Sportfreunde zuletzt bei Aufsteiger VfR Fehlheim spielen gesehen und was Imsirovic da beobachtete, das hat ihn beeindruckt. Denn Seligenstadt konnte bei den Bergsträßern überzeugen und mit 2:0 gewinnen. „Seligenstadt hat gegen Fehlheim kaum etwas zugelassen“, sagt Imsirovic. „Es wird schwierig, aber wir müssen unbedingt punkten“.

Die Vorgabe der Überwälder für die Partie gegen den FV Bad Vilbel war vor Wochenfrist eigentlich schon klar gesetzt: Drei Punkte sollten her. Doch gegen den mittlerweile gefestigten Fußballverein aus dem Taunus musste sich die Eintracht am Ende mit einem 1:1 zufrieden geben. „Mit dem Punkt können wir aber leben“, sagt der ETW-Sportdirektor. Doch jetzt will Wald-Michelbach möglichst dreifach nachlegen. Die Eintracht wird in Seligenstadt am Sonntag wohl auf Marius Moeldner (krank) und Yannic Siefert (muskuläre Probleme) verzichten müssen. Vassilis Chatzigiannakis handelte sich am vergangenen Freitag im Derby der ETW-Reserve gegen die SG Wald-Michelbach in der Kreisoberliga die Rote Karte ein und ist gegen Seligenstadt gesperrt. Felix Fischer kam nach langer Verletzungspause zuletzt ebenfalls in der zweiten Mannschaft zu einem Teileinsatz und auch ETW-Offensivspieler Ylli Cermjani ist nach überstandener Knieverletzung wieder aktiv. Der ETW-Leistungsträger ist ins Lauftraining eingestiegen, wird am Sonntag aber noch Pause machen.