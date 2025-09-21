Verbandsliga: RWW II siegt mit "riesen Halbzeit hochverdient"

RÖDERMARK/FRANKFURT . Der SV Rot-Weiß Walldorf II hat für einen Wechsel an der Tabellenspitze der Verbandsliga Süd gesorgt. Beim VfR Groß-Gerau indes folgte auf das Hoch im Hessenpokal das Tief in der Liga.

„Hochverdient“ war die Vokabel, die RWW-Trainer Marco Eckert immer wieder in den Sinn kam, um den Coup seiner Mannschaft beim Spitzenreiter auf den Punkt zu bringen: „Ich glaube, wir hatten 70 bis 80 Prozent Ballbesitz.“ Obwohl die Germania zu Eckerts Überraschung die Angriffe tief in der eigenen Hälfte stehend erwartete, ging sie nach 14 Minuten in Führung. Marc Züge bestrafte einen Ballverlust der RWW-U23.

„Aber im zweiten Durchgang haben wir eine riesen Halbzeit gespielt“, so Eckert. Vier Minuten waren seit Wiederanpfiff vergangen, als Yannis Severis nach Vorarbeit von Otman Jaatit den Ausgleichstreffer schoss. Kurz darauf stand Noel Acun im Strafraum parat, um den Ball ins Eck zu schieben (55.). Weitere Chancen der hundertprozentigen Art vergaben die Rot-Weißen in den Folgeminuten. So Yuma Reichert, der nur noch Germania-Torhüter Jerome Czaronek vor sich hatte, den Ball aber nicht an ihm vorbeibrachte. U19-Spieler Sened Semere hatte Pech mit einem Pfostentreffer. Joaquin Fazal reagierte im Strafraumgewühl am schnellsten – und traf die Latte. Für die Entscheidung sorgte Reichert in der 89. Minute, der den Ball nur noch ins leere Tor zu drücken brauchte, nachdem Nico Neukirch zwei Gegenspieler umdribbelt hatte. Tore: 1:0 Züge (14.), 1:1 Severis (49.), 1:2 Acun (55.), 1:3 Reichert (89.).

In der ersten Halbzeit drängte der VfR seinem Gastgeber ein ausgeglichenes Spiel auf. Und so wollte Gaetano Bauso sein Team auch nach der Pause sehen. „Das ist uns aber nicht gelungen“, sagte der Trainer: „Wir waren zu weit weg von den Gegenspielern, waren nicht richtig im Zweikampf.“ Mit einem taktischen Fehler ermöglichte der VfR das Bornheimer Führungstor (54.). Diesem Rückstand liefen die Grün-Weißen fortan hinterher. „Wir waren insgesamt nicht kreativ und aggressiv genug, um uns Torchancen herauszuspielen“, sagte Bauso. Tore: 1:0, 2:0 Zerouali (54., 90+1.).





