Verbandsliga: RWW II bleibt ruhig - 2:1

WALLDORF . „Ruhig bleiben“ rief Trainer Marco Eckert seinen Walldorfer Verbandsliga-Fußballern immer wieder zu. Nach einem Doppelschlag führte der SV Rot-Weiß II gegen Ende der ersten Halbzeit. Und Eckert warnte sein U23-Team davor, übermütig zu werden. Bloß nicht in leichtsinnigen Hurra-Fußball verfallen. Am Ende gewannen die gastgebenden Walldorfer am Sonntag ein packendes Derby gegen den VfR Groß-Gerau mit 2:1 (2:0). Damit spielte sich die U23 mit dem vierten Sieg in Folge in die Winterpause. Für den VfR war es das Ende einer Erfolgsserie von acht Spielen ohne Niederlage.

„Wir haben ein top Spiel gegen einen top Gegner gemacht“, sagte Eckert: „In den letzten Wochen hat uns keiner so sehr gefordert wie Groß-Gerau.“ Der Trainer des so gelobten VfR, Gaetano Bauso, trauerte den Fehlern nach, die zur Walldorfer 2:0-Führung geführt hatten. Und den vielen vergeben Torchancen – insbesondere verheißungsvolle Aktionen nach Standardsituationen –, die in der zweiten Halbzeit einen Punktgewinn der Grün-Weißen verhindert hatten: „Da hätten wir das 2:2 machen müssen. Müssen!“

Dass die Walldorfer U23 da standhaft blieb und kämpferisch wie fußballerisch gegenhalten konnte, ist für Eckert wiederum ein Beleg für die Weiterentwicklung seiner Mannschaft. Nach 16 Minuten hätte Nikolas Pauly die Rot-Weißen fast in Führung geköpft. Fast deshalb, weil Pedro Araujo da Silva auf der Torlinie rettete. Der ehemalige Walldorfer Tom Kohnhäuser scheiterte per Kopf an RWW-Torhüter Sebastian Hilger. Ein Doppelschlag brachte die Walldorfer 2:0-Führung: Nikolai Loderer war nach einem Abpraller von der Latte zur Stelle (37.). Und Noel Acun hatte freie Bahn zum Tor, nachdem Kohnhäuser den Ball vertändelt hatte (39.).

„In der ersten Halbzeit waren wir ein bisschen zu passiv“, sagte Bauso: „Wir wollten ganz anders die Räume bespielen.“ Nach der Pause habe sich seine Mannschaft ganz anders gezeigt. Der schnelle Anschlusstreffer von Ilias Benazza, ein weiterer früherer RWW-Spieler, schien dem VfR in die Karten zu spielen. Vehement drängten die Grün-Weißen auf den Ausgleich, ehe sich die Walldorfer ab Mitte der zweiten Halbzeit allmählich freischwammen.

Tore: 1:0 Loderer (37.), 2:0 Acun (39.), 2:1 Benazza (46.). Schiedsrichter: Kakmaci (JSG Aarbergen). Zuschauer: 120.





