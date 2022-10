Angeschlagen ist bei RW Darmstadt derzeit Donat Tala (rechts, mit Abdulrahman Sancak). Ob er in Neu-Isenburg auflaufen kann, wird sich kurzfristig entscheiden. – Foto: Archivfoto: Peter Henrich

Verbandsliga: RW Darmstadt will die Serie bewahren Rot-Weiß ist auswärts ungeschlagen und will das auch in Neu-Isenburg bleiben +++ Der SV Münster sucht nach Lockerheit

Südhessen. In der Verbandsliga gastiert Rot-Weiß Darmstadt am Sonntag bei der Spvgg Neu-Isenburg und will dort seine starke Auswärtsserie fortsetzen. Der SV Münster empfängt den FV Bad Vilbel und sieht sich gegen einen direkten Konkurrenten gefordert, um die Abstiegsplätze wieder zu verlassen.