Verbandsliga: RW Darmstadt wieder an der Spitze

Darmstadt. Sie sind wieder zurück, die Rot-Weißen: Nach zwei Derbysiegen in Serie hat RW Darmstadt wieder die Tabellenführung in der Verbandsliga Süd übernommen. Die Verlierer der beiden Partien, der FCA Darmstadt (der am Sonntag mit 0:2 gegen Kickers Offenbach II verlor) und die SG Langstadt/Babenhausen stehen dagegen am anderen Ende der Tabelle. Aufsteiger Langstadt ist mit einem Zähler Vorletzter, der FCA nach der achten Niederlage im achten Spiel weiter ohne Punkt das Schlusslicht.

Natürlich hatte diese Szene großen Einfluss auf die Partie. Doch die Rot-Weißen, so ihr Trainer Dominik Lohrer, „hätten das Spiel schon zuvor entscheiden müssen“. Gemeint waren die guten Gelegenheiten der Gastgeber. Etwa die von Emin Aykir bereits in der ersten Minute. Gemeint war auch die 73. Minute, als SG-Torhüter Luca Bieber die Rote Karte sah, und der Darmstädter Kapitän Patrick Bohn den fälligen Strafstoß zur 2:1-Führung verwertete. Danach nahmen die Dinge ihren Lauf – so, wie sie letztlich bei den Kräfteverhältnissen beider Teams erwartet werden konnten.

Die Rot-Weißen, die sich durch den Sieg und die Niederlagen der Konkurrenz aus Ober-Roden und Seligenstadt wieder an die Tabellenspitze setzten, legten durch Emin Aykir (84.) und Yuma Ito (mit einem Lupfer in der zweiten Minute der Nachspielzeit) zwei Treffer nach und feierten binnen vier Tagen den zweiten 4:1-Derbyerfolg. Die Langstädter, die in Darmstadt sehr defensiv ausgerichtet waren, sind weiter mit einem Punkt Tabellenvorletzter, direkt vor dem FCA Darmstadt (null Punkte), der noch am Mittwoch in der Heimstättensiedlung verloren hatte.

Die Gastgeber waren entsprechend zufrieden mit der Reaktion in den vergangenen Tagen, nachdem es am Sonntag zuvor eine 1:2-Niederlage gegeben hatte. Wenngleich Lohrer die Sache richtig einzuordnen wusste. „Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir drin waren im Spiel“, sagte der RW-Coach und fügte an: „Wir haben sicherlich keinen Schönheitspreis gewonnen. Es war ein Arbeitssieg – der aber absolut verdient war.“ Solche Erfolge machen eine Spitzenmannschaft aus. Zu gewinnen, ohne zu glänzen. Und die Rot-Weißen sind eine Spitzenmannschaft der Verbandsliga.

Das sehen auch die Langstädter so. „Wir müssen unsere Punkte gegen andere Gegner holen. Trotz der Führung waren wir die unterlegene Mannschaft. Knackpunkt war sicherlich auch der Platzverweis. Aber die Rot-Weißen hatten uns schon vorher mehr und mehr unter Druck gesetzt“, analysierte Toni Coppolecchia, Sportdirektor der SG Langstadt/Babenhausen. Positiv nahm er mit, dass der Aufsteiger durch Jannik Heßler (15.) in Führung gegangen war. Und diese Führung bis kurz vor die Pause verteidigte. Dann aber erzielte Bohn das 1:1 (45.+1) mit einem fulminanten Weitschuss. Und danach nahmen die Dinge ihren erwarteten Lauf.

Zumindest kein Rückschritt. Aber es herrscht Stillstand in der Entwicklung beim FCA. Die Arheilger waren auch gegen den OFC vor Gegners Tor zu harmlos und in der eigenen Abwehr zu anfällig. So kamen die Kickers durch Treffer von Yusuf Ates (44.) und Richard Mben Bata (75.) zum Sieg. Und so musste Luca Bergemann einmal mehr hadern.

„Wir haben nicht Qualität für diese Situation. So hatten wir auch Chancen zur Führung. Aber wir machen das Tor einfach nicht, und der Gegner muss nur auf unsere Fehler warten“, sagte der FCA-Trainer: „Und dann kommt es so, wie immer kommt bei uns.“ Der Gegner trifft, der FCA nicht und verliert. Auch gegen Offenbach hatte Bergemann diesen Tick in seiner Mannschaft vermisst, „diesen Willen, diesen letzten Biss, so ein Spiel auch mal auf unsere Seite zu ziehen.“ Und nach der Misere bisher fehlt den FCA-Spielern verständlicherweise auch das Selbstvertrauen.

Aufgeben werden die Arheilger freilich nicht. „Natürlich werden wir weitermachen“, sagte Bergemann: „Irgendwann haben wir das Glück auf unserer Seite.“ Das sollte nur bald passieren, sonst bleibt der Stillstand am Tabellenende, während der Abstand immer größer und die Hoffnung immer kleiner werden.





