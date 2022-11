Gegen den Letzten der Verbandsliga muss für RW Darmstadt ein Sieg her. – Foto: Mara Wolf

Verbandsliga: Rot-Weiß will noch einmal feiern Darmstädter streben beim Letzten Dersim Rüsselsheim Sieg an +++ SV Münster in Not

DARMSTADT/MÜNSTER. In der Verbandsliga gastiert Rot-Weiß Darmstadt in seinem letzten Spiel vor der Winterpause bereits an diesem Freitag bei Dersim Rüsselsheim und will das Jahr dort mit einem Sieg beenden. Der SV Münster empfängt am Sonntag die Sportfreunde Frankfurt und stellt sich wieder einmal auf ein enges Spiel im Abstiegskampf ein.

Dersim Rüsselsheim – Rot-Weiß Darmstadt (Freitag, 19.30 Uhr). Personell bleibt die Situation beim Tabellenzweiten unverändert. Auf eigenem Platz konnten die Darmstädter das Hinspiel souverän mit 7:0 gewinnen, das Schlusslicht will Trainer Dominik Lohrer trotzdem nicht unterschätzen: „Die Situation von Dersim ist tabellarisch eindeutig, aber sie haben in den Pokalwettbewerben für Überraschungen gesorgt und konnten sich auch gegen den SV Münster durchsetzen“, sagt er. „Die 0:2-Niederlage von letztem Sonntag in Bornheim schmerzt noch“, gibt der Trainer zu, aber er betont auch, das „hervorragende fußballerische Jahr“ mit drei Punkten beenden zu wollen. Von seiner Elf erwartet er denn auch nicht weniger, als top eingestellt nach Rüsselsheim zu fahren und der Favoritenrolle gerecht zu werden. SV Münster – Sportfreunde Frankfurt (Sonntag, 14.30 Uhr). Mit Torwart Marcel Petrinec kehrte „ein wichtiger Rückhalt für die Mannschaft“, wie Trainer Naser Selmanaj betont, in den Kader zurück, und auch Leonhard Köllhofer stößt nach überstandener Krankheit wieder zur Mannschaft. Am vergangenen Sonntag war Selmanaj zufrieden mit der Leistung seiner Elf beim 1:3 in Dortelweil, obwohl dem Sportverein auch beim Aufsteiger ein Punktgewinn nicht vergönnt war. Münsters Trainer sieht sich beim Tabellen-Zwölften mit einer „spielstarken und launischen Mannschaft, die schwer auszurechnen ist“, konfrontiert. Dennoch ist die Marschroute für die Partie gegen die auf Relegationsplatz zwölf liegenden Frankfurter (21 Punkte, zwölf mehr als Münster) klar: Vor eigenem Publikum soll die Negativserie beendet werden. „Es wird Abstiegskampf pur, mit Kratzen und Beißen. Wir wollen das Niveau vom letzten Sonntag halten, aber es langt nun langsam auch mal. Wir wollen diese Hürde endlich nehmen“, fordert Selmanaj. Im Gegensatz zu RW Darmstadt muss der SV in diesem Jahr noch zweimal ran: Vor der Winterpause warten auf den SV noch Partien beim VfR Fehlheim und gegen Eintracht Wald-Michelbach