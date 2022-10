Verbandsliga: Rot-Weiß im Rodgau Darmstädter treffen auf einen Gegner, der fünf Spiele in Serie gewonnen hat

Darmstadt . In der Verbandsliga Süd gastiert Rot-Weiß Darmstadt bei der JSK Rodgau und erwartet ein Spiel auf Augenhöhe. Der SV Münster ist spielfrei und kann erst am 30. Oktober wieder ins Geschehen eingreifen, wenn man im Derby auf die Darmstädter trifft.

Neben Paul Schmieder, der wegen einer Gelb-Roten Karte aus dem letzten Spiel fehlen wird, ist bei Rot-Weiß auch ein Einsatz von Marvin Deusser am Sonntag (15 Uhr) fraglich. Bitter für die Darmstädter: Sowohl Niklas Höhl als auch Samed Uzun fallen verletzungsbedingt länger aus. Vom Spiel in Rodgau erwartet Darmstadt erneut eine umkämpfte Partie, nicht zuletzt, da die JSK nun fünf Spiele in Folge siegreich war. „Es wird wieder ein Duell auf Augenhöhe sein. Die JSK ist ambitioniert, und auch wenn sie nicht ideal gestartet sind, nach dem Trainerwechsel ist ein gewisser Aufwind erkennbar“, hob Trainer Dominik Lohrer hervor.

Die Darmstädter spielten die letzten vier Partien zu Null und mussten in der laufenden Saison überhaupt erst vier Gegentreffer hinnehmen. Auch wenn Lohrer seine Mannschaft und den Topwert in der Defensive lobt, in Rodgau erwarten die Rot-Weißen keinen Selbstläufer: „Auch wenn wir bisher noch keine Schwächephase hatten, wir werden demütig an das Spiel rangehen“, so der Coach weiter.