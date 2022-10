Verbandsliga: Rot-Weiß Darmstadt verpasst Sprung an Spitze Verbandsligist trennt sich 0:0 von Tabellenführer SC 1960 Hanau +++ SV Münster weiter desolat: 0:5-Niederlage in Seligenstadt

Darmstadt. Rot-Weiß Darmstadt hat in der Verbandsliga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst: Gegen Spitzenreiter SC 1960 Hanau hieß es am Sonntag 0:0. Bei Ligakonkurrent SV Münster hat sich die Krise dagegen fortgesetzt: Mit dem 0:5 in Seligenstadt setzte es die nächste Niederlage für den SVM, der tief im Tabellenkeller steckt.

Obwohl die Gastgeber in der zweiten Halbzeit einen Mann mehr auf dem Platz hatten, war Trainer Dominik Lohrer mit der Punkteteilung zufrieden. „Wir haben im elften Spiel zum achten Mal zu null gespielt, das ist eine extreme Leistung“, freute sich der Coach über die Stabilität in der Defensive. Hanau hat zwei Punkte mehr auf dem Konto, die Rot-Weißen haben aber ein Spiel weniger ausgetragen. „Wenn man die Quotientenregel nehmen würde, wären wir also immer noch vor ihnen“, sagte Lohrer. „Es ist aber auch so alles okay, man muss nach einem solchen Spiel auch mal mit einem Punkt leben können.“ Darmstadt ist nun Dritter, der VfR Fehlheim hat ebenfalls 24 Punkte und zog vorbei.

Paul Schmieder (19.) und Donat Tala (45.) hatten im ersten Durchgang Möglichkeiten gegen die agilen, technisch extrem starken Hanauer. „Man sieht, welche Qualitäten Hanau besitzt“, sagte Lohrer anerkennend. „Das sieht man in dieser Liga nicht so oft, und dann ist es schwer, alles wegzuverteidigen.“ Darmstadts Torwart Max Steinbrecher stand zweimal einem Treffer im Weg. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ließ sich Hanaus Kamal Farahat nach einer Rudelbildung zu ein paar Worten hinreißen und sah die Gelb-Rote Karte.

Hanau trotz Unterzahl stark

Doch gegen zehn Hanauer wurde es nicht viel besser. „In den ersten 15 bis 20 Minuten nach der Pause hatten wir viel Ballbesitz“, sagte Lohrer, „doch wir haben das nicht ausgenutzt. Das war zu kompliziert, den letzten Ball haben wir immer zu lang gespielt. Hätten wir da das 1:0 gemacht, wäre es schwer für sie geworden.“ Das gelang nicht, und so fanden die Gäste wieder rein ins Spiel. „Sie haben sich wieder etwas zugetraut, und gefühlt war bei jedem Hanauer Angriff dann doch wieder Gleichzahl“, hatte der Trainer erkannt.

Zufrieden mit dem Punkt

Steinbrecher rettete gegen Oktay Bulut den Punkt (88.), zwei Minuten später war die Gleichzahl dann nicht mehr gefühlt, sondern real – Schmieder sah Gelb-Rot. Und so waren nach einer hektischen, aber nicht unfairen Partie alle zufrieden. „Bei uns kann alles, aber nichts muss“, gab Lohrer die Richtung vor. „Bei Hanau ist das ein bisschen anders gewichtet, sie betreiben seit Jahren einen enormen finanzielle Aufwand.“ In der Heimstättensiedlung gehe es eher darum, die Mannschaft zu entwickeln und Spaß zu haben.