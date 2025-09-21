Verbandsliga: Remis zur Halbzeit zwischen der Eintracht und Marienborn

Furioser Beginn des achten Verbandsliga-Spieltags: Bereits am Samstag waren sechs Teams im Einsatz. Im Duell zwischem dem TuS Mechtersheim und dem SV Waldalgesheim konnten sich die Mechtersheimer nach einem 2:0 Rückstand in der zweiten Hälfte zurückkämpfen und das Spiel mit 3:2 gewinnen. Der FC Basara Mainz zeigt Aufsteiger Hüffelsheim seine Grenzen auf und gewinnt mit 7:2. Außerdem verpasst der VfB Bodenheim einen Heimsieg und verliert eine torreiche Partie gegen Herxheim mit 3:5. Am Sonntag wollen der FC Bienwald Kandel (in Steinbach) und Jahn Zeiskam (in Pirmasens) wichtige Zähler sammeln, um oben dranzubleiben. Die SG Eintracht Bad Kreuznach will gegen Marienborn ihren ersehnten ersten Sieg sammeln. Der SV Steinwenden empfängt den SV Morlautern zum Kellerduell. Außerdem spielt die TSG Bretzenheim gegen Hohenecken.