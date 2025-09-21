Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
TuS Marienborn müht sich gegen die Eintracht, der SV Morlautern in Steinwenden. – Foto: Michael Wolff
Verbandsliga: Remis zur Halbzeit zwischen der Eintracht und Marienborn
Bei der SG Eintracht Bad Kreuznach steht es zur Halbzeit 1:1 +++ Abstiegskracher zwischen Steinwenden und Morlautern ebenfalls 1:1 +++ Jahn Zeiskam führt in Pirmasens +++ Basara Mainz mit 7:2-Sieg gegen die SG Hüffelsheim +++ TuS Mechtersheim festigt Tabellenfühung +++ Bodenheim verpasst Heimsieg
Furioser Beginn des achten Verbandsliga-Spieltags: Bereits am Samstag waren sechs Teams im Einsatz. Im Duell zwischem dem TuS Mechtersheim und dem SV Waldalgesheim konnten sich die Mechtersheimer nach einem 2:0 Rückstand in der zweiten Hälfte zurückkämpfen und das Spiel mit 3:2 gewinnen. Der FC Basara Mainz zeigt Aufsteiger Hüffelsheim seine Grenzen auf und gewinnt mit 7:2. Außerdem verpasst der VfB Bodenheim einen Heimsieg und verliert eine torreiche Partie gegen Herxheim mit 3:5. Am Sonntag wollen der FC Bienwald Kandel (in Steinbach) und Jahn Zeiskam (in Pirmasens) wichtige Zähler sammeln, um oben dranzubleiben. Die SG Eintracht Bad Kreuznach will gegen Marienborn ihren ersehnten ersten Sieg sammeln. Der SV Steinwenden empfängt den SV Morlautern zum Kellerduell. Außerdem spielt die TSG Bretzenheim gegen Hohenecken.