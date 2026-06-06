Verbandsliga-Relegation: SG Meisenheim verpasst Aufstieg

Die SG Meisenheim muss sich auch in der kommenden Saison für Landesliga-Spiele einschwören. – Foto: Gregor Wurdel

DESLOCH. Die Vereinigten aus Meisenheim, Desloch, Jeckenbach und Lauschied müssen weiter auf die Rückkehr in die Verbandsliga Südwest warten. Nach der 1:2-Niederlage im ersten Aufstiegsspiel am zurückliegenden Dienstag beim SV Büchelberg musste sich die SG auch im Rückspiel am Samstagnachmittag auf dem heimischen Rasenplatz in Desloch mit 1:3 (0:0) geschlagen geben. Mann des Tages war der Büchelberger Hasan Coskun, der mit seinem Hattrick (67., 74., 81.) fünf Minuten nach seiner Einwechslung (62.) direkt zündete und die SG-Führung sowie deren Ambitionen im Keim erstickte.

„In der ersten Hälfte hatten wir zwei Chancen, Büchelberg eine, die unser Keeper im Eins-gegen-eins gemeistert hat”, sagte SG-Trainer Jens Bohr, der eine Partie auf Augenhöhe sah. Der Meisenheimer Matchplan, die Südpfälzer von Beginn an unter Druck zu setzen, um ein frühes Tor zu erzielen, ging nicht auf. „Büchelberg hat abwartend begonnen und eine körperliche Robustheit an den Tag gelegt, der meine Spieler nur ab und an was entgegenzusetzen hatten”, Bohr weiter, der den „guten Job” des Gespanns um Schiedsrichter André Moritz und seine Assistenten Jo Yannick Blattner sowie Michael Zepp hervorhob. Die Partie vor beeindruckender Kulisse hatte das unparteiische Trio zu jeder Zeit unter Kontrolle und vergab lediglich drei gelbe Karten – zwei für die SG, eine für den SV.

Führung hemmt die Meisenheimer

Nach ereignisarmer und torloser erster Hälfte nahm die Partie prompt Fahrt auf: Einen Angriff über die rechte Seite blockten die Gäste zweimal, aber im dritten Versuch sorgte SG-Torjäger Marc Giselbrecht für die Meisenheimer Führung (49.), die nicht die erhoffte Wirkung erzielte. „Dieses Tor hat uns ein wenig gehemmt und die Gäste sind mutiger geworden”, empfand der 54-jährige SG-Coach. Der Mut läutete die Coskun-Festspiele ein.

Eingewechselter Hasan Coskun mit lupenreinem Hattrick

Innerhalb einer Viertelstunde entschied Coskun das Duell um den Aufstieg in die Verbandsliga. Durch einen direkt verwandelten Freistoß, den er um die Mauer ins kurze Eck zirkelte, besorgte er den Ausgleich (67.). Als die Büchelberger über ihre rechte Seite zwei Mal konterten, stand der Matchwinner in der 74. und 81. Minute goldrichtig. „Uns haben nach und nach die Kräfte verlassen”, begründete Bohr den Leistungsabfall im zweiten Abschnitt. Dennoch zog der Meisenheimer Trainer die positiven Momente aus der Begegnung und der Spielzeit: „Die Atmosphäre vor 1100 Zuschauern war überragend. Nach dem Abpfiff haben sich beide Mannschaften von ihrem Anhang feiern lassen. Die Gäste für ihren Aufstieg und wir für eine überragende Saison. Die Bilanz ist durchgehend positiv. Wir haben uns als Team, aber auch individuell weiterentwickelt.” Das Altstadtfest in Meisenheim bot trotz des verpassten Aufstiegs Gelegenheit, die gelungene Runde gebührend zu feiern.

SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach/Lauschied - SV Büchelberg 1:3 (0:0)

Tore: 1:0 Marc Giselbrecht (49., Assist von Mika-Noel Maurer), 1:1, 1:2, 1:3 Hasan Coskun (67., direkter Freistoß; 74., Vorlage von Lars Oeßwein; 82.)