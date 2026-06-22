Verbandsliga-Relegation: Köngen bleibt unbelohnt, Rottenburger Jubel

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Die Relegation zur Verbandsliga Württemberg erzählte in wenigen Tagen eine ganze Saison nach: Hoffnung, Härte, Erschöpfung und am Ende die klare Ordnung eines Favoriten, der nicht weichen wollte. Während die vier Vizemeister der Landesliga-Staffeln nacheinander an der Schwelle zum Aufstieg scheiterten, verteidigte der FC Rottenburg seinen Platz mit einem 5:0 gegen den TSV Köngen. Für Köngen endete ein langer Weg abrupt, für Rottenburg wurde der Abend zum eindrucksvollen Bekenntnis zur Verbandsliga und zugleich zur stillen Bilanz aller vier Herausforderer selbst.

Schon in der ersten Runde zeigte sich, wie eng der Weg nach oben werden kann. Der FV Rot-Weiß Weiler, Vizemeister der Landesliga-Staffel 4, empfing vor 550 Zuschauern den TSV Köngen, den Zweiten der Staffel 2. Unter der Leitung von Schiedsrichter Matthias Wituschek aus Erbach blieb die Partie lange ohne Treffer, ehe Domenic Brück in der 56. Minute den entscheidenden Moment setzte. Dieses 0:1 war kein Spektakel, sondern ein Ergebnis aus Geduld, Konzentration und jenem nüchternen Zugriff, der Relegationsspiele häufig prägt. Weiler blieb ohne eigenen Treffer und musste erkennen, dass eine gute Saison in solchen K.o.-Spielen wenig Schutz bietet, wenn ein einzelner Angriff die Richtung endgültig verändert. Köngen nahm den Vorsprung mit der Reife eines geduldigen Bewerbers an und bestand knapp.

Parallel dazu nahm die SG Empfingen gegen den FV Löchgau den nächsten Schritt. Vor 640 Zuschauern und unter Schiedsrichter Sascha Wirth aus Stein/Kochertürn wurde Pascal Schoch zur prägenden Figur. Er traf in der 44. Minute zum 0:1 und legte in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit dem 0:2 nach. Für Löchgau wurde der Abend zunehmend bitter. Janis Feufel sah in der 77. Minute Gelb-Rot, Lukas Mann folgte in der 90. Minute, Ivanilson Guerra Matias in der 98. Minute. In derselben Minute sah auch Mladen Panic Rot. So endete Löchgaus Aufstiegshoffnung in einer Schlussphase, in der Ergebnis und Disziplin gleichermaßen entglitten. Empfingen blieb sachlich, nutzte die Räume und nahm den Sieg mit bemerkenswerter Ruhe an auf dem kurzen Weg nach oben.