Verbandsliga-Relegation: Köngen bleibt unbelohnt, Rottenburger Jubel

Die Relegation zur Verbandsliga Württemberg erzählte in wenigen Tagen eine ganze Saison nach: Hoffnung, Härte, Erschöpfung und am Ende die klare Ordnung eines Favoriten, der nicht weichen wollte. Während die vier Vizemeister der Landesliga-Staffeln nacheinander an der Schwelle zum Aufstieg scheiterten, verteidigte der FC Rottenburg seinen Platz mit einem 5:0 gegen den TSV Köngen. Für Köngen endete ein langer Weg abrupt, für Rottenburg wurde der Abend zum eindrucksvollen Bekenntnis zur Verbandsliga und zugleich zur stillen Bilanz aller vier Herausforderer selbst.
Schon in der ersten Runde zeigte sich, wie eng der Weg nach oben werden kann. Der FV Rot-Weiß Weiler, Vizemeister der Landesliga-Staffel 4, empfing vor 550 Zuschauern den TSV Köngen, den Zweiten der Staffel 2. Unter der Leitung von Schiedsrichter Matthias Wituschek aus Erbach blieb die Partie lange ohne Treffer, ehe Domenic Brück in der 56. Minute den entscheidenden Moment setzte. Dieses 0:1 war kein Spektakel, sondern ein Ergebnis aus Geduld, Konzentration und jenem nüchternen Zugriff, der Relegationsspiele häufig prägt. Weiler blieb ohne eigenen Treffer und musste erkennen, dass eine gute Saison in solchen K.o.-Spielen wenig Schutz bietet, wenn ein einzelner Angriff die Richtung endgültig verändert. Köngen nahm den Vorsprung mit der Reife eines geduldigen Bewerbers an und bestand knapp.
Parallel dazu nahm die SG Empfingen gegen den FV Löchgau den nächsten Schritt. Vor 640 Zuschauern und unter Schiedsrichter Sascha Wirth aus Stein/Kochertürn wurde Pascal Schoch zur prägenden Figur. Er traf in der 44. Minute zum 0:1 und legte in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit dem 0:2 nach. Für Löchgau wurde der Abend zunehmend bitter. Janis Feufel sah in der 77. Minute Gelb-Rot, Lukas Mann folgte in der 90. Minute, Ivanilson Guerra Matias in der 98. Minute. In derselben Minute sah auch Mladen Panic Rot. So endete Löchgaus Aufstiegshoffnung in einer Schlussphase, in der Ergebnis und Disziplin gleichermaßen entglitten. Empfingen blieb sachlich, nutzte die Räume und nahm den Sieg mit bemerkenswerter Ruhe an auf dem kurzen Weg nach oben.
Die zweite Runde zwischen der SG Empfingen und dem TSV Köngen bot vor 900 Zuschauern dann jene Dramaturgie, die diese Relegation aus der reinen Ergebnislogik heraushob. Pascal Schoch schien Empfingen mit zwei Treffern in der 25. und 28. Minute früh auf Kurs zu bringen. Doch nach der Roten Karte gegen Michael Rüttinger in der 52. Minute wegen eines angeblichen Ellenbogenschlags fand Köngen trotz Unterzahl zurück. Simon Prinz verkürzte in der 56. Minute, Toni Panne glich in der 66. Minute aus. Als Max Schlotterbeck in der 89. Minute das 2:3 erzielte, hatte Köngen nicht nur ein Spiel gedreht, sondern noch einmal den Willen einer ganzen Saison gebündelt. In Unterzahl wirkte dieser Erfolg noch größer, fast trotzig und doch zugleich bemerkenswert kontrolliert.
Im letzten Spiel aber wurde aus Köngens Kraftakt eine schwere Hypothek. Gegen den FC Rottenburg, den Relegationsteilnehmer der Verbandsliga Württemberg, fehlte am Ende sichtbar die Frische, vielleicht auch die letzte Widerstandsfähigkeit nach einer langen Saison. Vor 850 Zuschauern und unter der Leitung von Schiedsrichter David Kaiser aus Erlenmoos traf Raphael Langer in der 22. Minute zum 1:0, Lukas Behr erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 2:0. Nach der Pause entschieden René Hirschka in der 76. Minute, Leon Oeschger in der 84. Minute und Ali Hamdar in der 94. Minute endgültig. Rottenburg bejubelte den Klassenerhalt, die Landesliga-Vizemeister blieben zurück. Der Abend ordnete damit die Kräfteverhältnisse unerbittlich, ohne Köngens vorherige Leistung nach drei aufreibenden Stationen wirklich zu entwerten oder schmälern.