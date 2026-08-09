Verbandsliga: Punktgewinne für Walldorf II und VfR Während sich RW Walldorf II einen Zähler in Neu-Isenburg sichert, hadert VfR Groß-Gerau mit dem späten Ausgleich des Gegners. Aufsteiger VfB Ginsheim verliert gegen RW Darmstadt. von Gabi Wesp-Lange · Gestern, 20:00 Uhr · 0 Leser

Ilias Benazza (links) kassiert mit dem VfR Groß-Gerau einen späten Ausgleich gegen Lucas Deip und Ober-Roden. Foto: Uwe Krämer

Kreis Groß-Gerau. Eine Führung konnten sie nicht halten, kamen aber zum ersten Punktgewinn der Saison am zweiten Verbandsliga-Spieltag: RW Walldorf II spielte bei Pars Neu-Isenburg ebenso unentschieden wie der VfR Groß-Gerau zuhause gegen Ober-Roden. Der VfB Ginsheim ging trotz zahlreicher Chancen gegen RW Darmstadt mit 1:2 leer aus.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Fr., 07.08.2026, 19:30 Uhr SV Pars Neu-Isenburg SV Pars SV Rot-Weiß Walldorf RW Walldorf II 2 2 Abpfiff Die junge Mannschaft aus Walldorf lag früh durch einen Elfmeter hinten, hielt aber stark dagegen, war dem Favoriten ebenbürtig und hatte in den Augen von Trainer Thomas Kaltsounis die spielerischen Vorteile auf ihrer Seite. Nachdem Marlon Ohl auf der Linie klärte, vergab Ilias Boutayeb mit einem Pfostenknaller knapp das 1:1. Doch sorgte der gut aufgelegte Mohamed Sarssar gleich nach der Pause mit einem schönen Tor für den Ausgleich. Und Enes Altug traf kurz darauf nach einem Foul an Ouali El Mourabit per Strafstoß zur Führung. El Mourabit scheiterte allerdings wenig später freistehend am gegnerischen Keeper.

Nach einer Gelb-Roten Karte (76.) machte Neu-Isenburg noch mal mächtig Druck und schaffte den Ausgleich. „Wir sind aber trotzdem mit dem Punktgewinn sehr zufrieden“, betonte Kaltsounis, „das war ein gutes Spiel von uns“. Da das nächste Heimspiel gegen die SG Bornheim/GW Frankfurt von diesem Mittwoch auf den nächsten (19.) verschoben wurde, ist sein Team erst am Sonntag (13 Uhr) gegen Kreisnachbar VfB Ginsheim wieder im Einsatz. Tore: 1:0 Amiri (15. FE), 1:1 Sarssar (46.), 1:2 Altug (51.), 2:2 Vuko (82.). Gelb-Rot: Namavizadeh (Pars/76.). VfB Ginsheim ärgert sich über Chancenverwertung

„Es war unfassbar, dass es zur Halbzeit nur 0:0 steht. Wir hatten sechs, sieben hochkarätige Chancen und müssen da unbedingt in Führung gehen“, sah VfB-Coach Jonas Schuster seine Elf bis zur Pause klar dominieren. Doch kurz nach Wiederanpfiff traf Darmstadt mit der ersten nennenswerten Chance aus unmöglichem Winkel zum 1:0. Zwar sorgte Amir Azouagh nur wenig später für den Ausgleich. In der 69. Minute kassierte Ginsheim in der intensiven Partie bei 35 Grad jedoch den zweiten Gegentreffer. „Und dann haben wir keinen Druck mehr aufbauen können“, bedauerte Schuster. „Aber das war ein Topspiel von uns. Wir haben gegen eine Topmannschaft kaum etwas zugelassen.“ Für den VfB geht es am Mittwoch (19 Uhr) beim SV Bosnien/Herzegowina Frankfurt weiter. Tore: 0:1 Chambron Pinho (50.), 1:1 Azouagh (53.), 1:2 Aykir (69.).