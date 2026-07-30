Verbandsliga-Premiere für Niederhöchstadt gegen Biebrich

Am Freitagabend treffen Verbandsliga-Neuling TuRa Niederhöchstadt und der FV Biebrich 02 im ersten Saisonspiel aufeinander. – Foto: Pia Pfeifer, Willi Roth

Niederhöchstadt. Für den TuRa Niederhöchstadt beginnt am Freitagabend das Abenteuer Verbandsliga. Nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison wartet zum Auftakt mit dem FV Biebrich 02 gleich ein ambitionierter Gegner, der sich für die neue Spielzeit ein großes Ziel gesetzt hat.

„Die Stimmung ist sehr positiv. Alle Spieler freuen sich, dass jetzt die Vorbereitungsphase vorbei ist und es jetzt mit der Punktspielrunde losgeht“, beschreibt TuRa-Abteilungsleiter Carsten Ache die Stimmungslage vor dem Saisonauftakt. Die Euphorie sei im gesamten Verein spürbar. „Es ist für uns etwas Historisches. Es ist ja Freitagabend das erste Mal, dass wir ein Spiel in der Verbandsliga bestreiten.“ Entsprechend hofft der TuRa auch auf eine große Kulisse zum Abendspiel.

Bereits vor knapp zwei Wochen hatte Ache ausführlich über die erste Verbandsligasaison der Vereinsgeschichte, die Ziele und die damals noch laufende Vorbereitung gesprochen. Seitdem absolvierte das Team noch zwei weitere Testspiele. Dem 2:2 beim Verbandsligisten Rot-Weiß Frankfurt ließ der TuRa einen 2:0-Erfolg gegen Gruppenligist Neu-Ansbach folgen. „Ich glaube, wir haben die Testspielserie im Großen und Ganzen ganz positiv abgeschlossen. Wobei Testspiele ja eh nur Makulatur sind. Alles, was gilt, ist dann, wenn es dann morgen Abend losgeht“, ordnet Ache die beiden letzten Tests vor dem Verbandsliga-Start ein.

Die Rollen vor dem Saisonauftakt sind für den Abteilungsleiter dennoch klar verteilt. „Biebrich ist der ganz klare Favorit morgen Abend. Wir sind der krasse Außenseiter. Trotzdem spielen wir zu Hause und wollen uns so teuer wie möglich verkaufen. Und vielleicht gelingt uns ja eine kleine Überraschung.“

Biebrich warnt vor der Euphorie des Aufsteigers

Auch beim FV Biebrich 02 blickt man mit Zuversicht auf den Saisonstart, obwohl die Vorbereitung nicht reibungslos verlief. Trainer Nazir Saridogan berichtet von einer schwierigen Sommerphase, weil zahlreiche Spieler urlaubsbedingt fehlten und die Belastung nicht wie gewünscht gesteuert werden konnte. Erst der 3:0-Erfolg im letzten Testspiel gegen Hüffelsheim sowie der überzeugende Auftritt gegen Eddersheim im Hessenpokal (3:2-Sieg) hätten der Mannschaft das gewünschte Selbstvertrauen gegeben.

Vor dem Verbandsliga-Neuling warnt der Biebricher Trainer dennoch. „Mit Niederhöchstadt kommt natürlich jetzt ein Gegner, der durch seine Euphorie so ein bisschen lebt, aufgestiegen, erste Saison in der Verbandsliga. Der Verein freut sich und deswegen wird das nicht so ein einfaches Spiel, weil natürlich sehr viel Motivation da sein wird und die Spieler natürlich brennen werden.“

Seine Mannschaft müsse deshalb auch körperlich dagegenhalten. „Wir müssen da auf jeden Fall mindestens das Gleiche dann bringen, um dann auch das Spiel gewinnen zu können. Aber klar, wir wollen das Spiel gewinnen. Wir haben uns dieses Jahr das Ziel Aufstieg gesetzt und deswegen wollen wir gut in die Saison starten.“

So treffen am Freitagabend zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Voraussetzungen aufeinander: Auf der einen Seite der euphorische Aufsteiger, der seine Verbandsliga-Premiere feiern und den Favoriten ärgern möchte, auf der anderen Seite der ambitionierte FV Biebrich 02, der seine Aufstiegsambitionen direkt zum Saisonauftakt unterstreichen will.