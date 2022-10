Verbandsliga: "Pflichtaufgabe" für den VfR Fehlheim gastiert beim sieglosen Vorletzten

Fehlheim. Der VfR Fehlheim tritt am Sonntag (15.30 Uhr) in der Verbandsliga beim VfB Ginsheim an und alles andere als ein Sieg der „Rasenspieler“ wäre eine große Überraschung. Während sich die Fehlheimer als Tabellenzweiter in der Spitze der Liga festgesetzt haben, kämpft Ginsheim als Tabellenvorletzter gegen den Abstieg. Zudem wartet der VfB noch auf den ersten Saisonsieg – die Kicker von der Mainspitze sind als einziges Team der Liga noch sieglos.

„Jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, kennt diese Situation. Du spielst mit deiner Mannschaft gegen einen deutlich schwächeren Gegner und hast die Partie im Kopf schon gewonnen. Da kann es passieren, dass man zu leichtfertig rangeht und am Ende steht man dann mit leeren Händen da. Dessen sind wir uns bewusst, haben dies im Training auch deutlich angesprochen, und ich habe den Eindruck, dass jeder meiner Spieler am Sonntag mit der richtigen Einstellung auf den Platz gehen wird“, blickt Huy dem Auswärtsspiel zuversichtlich entgegen.

„Jeder erwartet einen Dreier von uns, wir auch, und so stellen wir uns dieser Aufgabe optimistisch, werden den VfB aber garantiert nicht nur an seinem Tabellenplatz messen“, spricht Sascha Huy selbst von einer „Pflichtaufgabe“ für sein Team. Der Fehlheimer Trainer weiß jedoch um die Tücken, die ein solches Spiel gerade im mentalen Bereich unterbewusst mit sich bringen kann.

Diese Zuversicht zieht der Übungsleiter zum einen aus den bisherigen Vorstellungen seiner Mannschaft, zum anderen kann der VfR am Sonntag fast in Bestbesetzung antreten. „Ich kann fast aus dem Vollen schöpfen, so dass ich auch von der Bank noch Qualität nachschieben kann, falls es nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen. Ginsheim wird uns sicherlich ärgern wollen, wir wollen dieses Spiel aber unbedingt gewinnen und unseren guten Tabellenplatz festigen“, hat der VfR-Coach in jedem Fall einen Auswärtssieg eingeplant.