Verbandsliga: Okriftel weiter im Formtief, Breidenbach unterliegt Juno

Der in der Rückrunde noch sieglose FC Germania Okriftel musste auch am Freitagabend im Heimspiel gegen die TuS Dietkirchen eine 0:4-Niederlage hinnehmen und somit die Abstiegsgefahr nicht mindern.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Der TSV Steinbach II hofft gegen den FC Waldbrunn seine Heimstatistik aufzubessern. In der Heimtabelle liegt Steinbach mit nur drei Siegen aus zehn Spielen auf dem 14. Platz. Der FC Waldbrunn könnte mit einem Sieg die Chance auf Platz 2 weiterhin am Leben erhalten.

Der Tabellenletzte FV Breidenbach empfing den Aufsteiger SSC Juno Burg. Dieser klaute den Breidenbachern drei Punkte und gewann mit 3:1.

Beim Duell zwischen dem FV Biebrich und dem SV Zeilsheim treffen zwei formstarke Mannschaften aufeinander. Beide Teams konnten jeweils drei ihrer letzten fünf Spiele gewinnen, kassierten am vergangenen Spieltag aber bittere Niederlagen.

Die zweitbeste Heimmannschaft der Liga, SG Walluf, spielt gegen die zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga, den Türkischen SV Wiesbaden. Wiesbaden reist mit breiter Brust an, sie konnten die letzten fünf Spiele allesamt gewinnen.

Ein weiterer Aufsteiger, TSF Heuchelheim, empfängt den Tabellenführer TuS Hornau. Hornau ist in der Rückrunde noch ungeschlagen und will mit einem Sieg den Abstand auf seine Verfolger ausbauen.

Die formstärkste Mannschaft der Liga, SV Rot-Weiß Hadamar, fordert den VfR 07 Limburg zum Derby. Limburg will im Kampf gegen den Abstieg wichtige Punkte sammeln, Hadamar mit einem Sieg ganz oben dabeibleiben.

Im Mittelfeldduell zwischen dem SV Wiesbaden und dem FC Ederbergland geht es für beide Mannschaften darum, nicht noch unten reinzurutschen. Ederbergland hat in der bisherigen Rückrunde erst ein Spiel für sich entscheiden können.

Alle Partien des Spieltags im Überblick: