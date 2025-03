Verbandsliga: Okriftel hatte nicht den Hauch einer Chance

"Das war die verdienteste Niederlage der Saison für uns", urteilte Hicham El Mrhanni, Cheftrainer der Germania Okriftel, nach der deutlichen 0:3-Auswärtspleite beim FC Waldbrunn. Gleich nach Anpfiff musste seine Elf den ersten Rückschlag im Spiel hinnehmen, als Waldbrunns Moritz Steinhauer in der dritten Spielminute die Gastegeber zur Führung schoss. Auch im Anschluss waren die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft und ließ bei den Gästen zu keiner Zeit die Hoffnung aufkommen, etwas zählbares mitzunehmen. Steffen Rücker, Spielertrainer des FC Waldbrunn, sorgte mit seinem Doppelpack für die frühzeitige Entschiedung (27., 56.). "Waldbrunn hat uns gezeigt, wie man Fußball arbeitet. Wir waren viel zu verspielt und so kannst du gegen eine Mannschaft wie den FC Waldbrunn nicht bestehen", ärgerte sich El Mrhanni über die Leistung seines Teams.

Entscheidung von El Mrhanni steht bevor

Ob es für Hicham El Mrhanni auch in der nächsten Saison beim FC Germania Okriftel weiter geht, steht bislang noch offen. Zurzeit befinde sich der Chefcoach in Gesprächen bezüglich seiner Zukunft, in welchen auch Aspekte der Kadergestaltung eine große Rolle für El Mrhanni einnehmen. "Es wird definitiv am Ende dieser Woche eine Entscheidung geben", versichert Hicham El Mrhanni.