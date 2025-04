Verbandsliga: Okriftel hadert mit dem Schiedsrichter

Main-Taunus. In der ersten Halbzeit erlebte Hicham El Mrhanni, Cheftrainer der Germania Okriftel, ein Chancenarmes-Spiel. "Im ersten Durchgang sah es nach einer ganz klaren 0:0-Partie aus, der Führungstreffer für Marburg fiel dann bisschen aus dem Nichts", berichtete El Mrhanni.

In der zweiten Hälfte zeigte sich die Germania, auch im Hinblick auf die Vorwochen, wie ausgewechselt. "Das war unsere beste Leistung im Jahr 2025", freute sich Okriftels Cheftrainer El Mrhanni. Folglich drehten die Hausherren auch die Partie. Erst war es Paul Lutterbüse, der den Ausgleich erzielte (57.), ehe der eingewechselte Cedric Siewe Nana die Führung für den FCO brachte (63.). Für Cedric Siewe Nana, welcher in den letzten Wochen aufgrund einer Verletzung pausieren musste, hatte der Trainer ein Sonderlob übrig. "Er hat mit seiner Einwechslung Schwung in die Partie gebracht und eine absolute Top-Leistung abgerufen."

Ein Marburger-Doppelschlag schockte den FCO. Durch Nils Klug (72.) und Ben Parson (74.), brachten sich die Gäste wieder auf die Siegerstraße.