Verbandsliga: Nur ein Punkt gegen das Schlusslicht für Okriftel

"Momentan befinden wir uns in einem Negativstrudel, das hat das Spiel heute bewiesen", sagt El Mrhanni ratlos nach der Partie. Zu viel Aufwand müsse seine Mannschaft für ein Treffer betreiben und Gegentore fallen zu leicht. So auch die Führung für die Gäste in der 40.Spielminute. "Dieses Tor bekommen wir wieder aus dem Nichts", urteilt der FCO-Cheftrainer.