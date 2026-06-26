– Foto: Cecilia Schmerer
Verbandsliga Nord: Weidenhausen startet in Lichtenau
Der vorläufige Spielplan ist da – vier Aufsteiger gehen in die neue Saison
von red · Heute, 11:31 Uhr · 0 Leser
Der vorläufige Spielplan der Verbandsliga Hessen Nord steht fest. Zum Auftakt am 1. und 2. August muss Absteiger SV Weidenhausen auswärts beim Lichtenauer FV ran. Die vier Aufsteiger starten mit unterschiedlichen Aufgaben: TuSpo 1900 Grebenstein empfängt die SG Barockstadt Fulda Lehnerz II, der 1. FC Schwalmstadt trifft auf den TSV Wabern, die SG Bronnzell spielt gegen die SG Bad Soden, und TuSpo 1912 Rengershausen bekommt es mit dem FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 zu tun.
Bereits in den ersten Wochen wartet ein enges Programm. Am dritten Spieltag steht am Mittwoch, 12. August, eine komplette Runde an. Dabei trifft unter anderem der SV Weidenhausen auf den SV 1920 Steinbach, der 1. FC Schwalmstadt auf den FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 und der FSV Dörnberg auf den TSV Wabern. Auch der achte Spieltag wird unter der Woche ausgetragen.
Die Saison geht mit 17 Mannschaften über 34 Spieltage. Der letzte Spieltag ist für Samstag, 22. Mai 2027, angesetzt. Dann empfängt der SV Weidenhausen die SG Bad Soden, TuSpo 1900 Grebenstein spielt gegen den FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925, und der 1. FC Schwalmstadt trifft auf TuSpo 1912 Rengershausen. Da es sich um einen vorläufigen Spielplan handelt, können sich Termine und Anstoßzeiten noch ändern.
Verbandsliga Hessen Nord
1. Spieltag
Sa., 01.08.26 00:00 Uhr TuSpo 1900 Grebenstein - SG Barockstadt Fulda Lehnerz II
Sa., 01.08.26 00:00 Uhr SV Buchonia Flieden - SV 1920 Steinbach
Sa., 01.08.26 00:00 Uhr OSC Vellmar - SG Calden/Meimbressen
So., 02.08.26 00:00 Uhr Lichtenauer FV - SV Weidenhausen
So., 02.08.26 00:00 Uhr 1. FC Schwalmstadt - TSV Wabern
So., 02.08.26 00:00 Uhr FSV Dörnberg - FC Britannia Eichenzell
So., 02.08.26 00:00 Uhr SG Bronnzell - SG Bad Soden
So., 02.08.26 00:00 Uhr TuSpo 1912 Rengershausen - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
2. Spieltag
Sa., 08.08.26 00:00 Uhr SG Bad Soden - FSV Dörnberg
Sa., 08.08.26 00:00 Uhr SG Calden/Meimbressen - TuSpo 1912 Rengershausen
Sa., 08.08.26 00:00 Uhr SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach - SV Buchonia Flieden
So., 09.08.26 00:00 Uhr SV 1920 Steinbach - SG Bronnzell
So., 09.08.26 00:00 Uhr FC Britannia Eichenzell - TuSpo 1900 Grebenstein
So., 09.08.26 00:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz II - 1. FC Schwalmstadt
So., 09.08.26 00:00 Uhr TSV Wabern - OSC Vellmar
So., 09.08.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 - Lichtenauer FV
3. Spieltag
Mi., 12.08.26 00:00 Uhr Lichtenauer FV - SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
Mi., 12.08.26 00:00 Uhr 1. FC Schwalmstadt - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
Mi., 12.08.26 00:00 Uhr TuSpo 1900 Grebenstein - SG Calden/Meimbressen
Mi., 12.08.26 00:00 Uhr FSV Dörnberg - TSV Wabern
Mi., 12.08.26 00:00 Uhr SG Bronnzell - SG Barockstadt Fulda Lehnerz II
Mi., 12.08.26 00:00 Uhr SV Buchonia Flieden - FC Britannia Eichenzell
Mi., 12.08.26 00:00 Uhr SV Weidenhausen - SV 1920 Steinbach
Mi., 12.08.26 00:00 Uhr OSC Vellmar - TuSpo 1912 Rengershausen
4. Spieltag
Sa., 15.08.26 00:00 Uhr TuSpo 1900 Grebenstein - SG Bad Soden
Sa., 15.08.26 00:00 Uhr SV Buchonia Flieden - SV Weidenhausen
Sa., 15.08.26 00:00 Uhr OSC Vellmar - SG Barockstadt Fulda Lehnerz II
So., 16.08.26 00:00 Uhr 1. FC Schwalmstadt - FC Britannia Eichenzell
So., 16.08.26 00:00 Uhr FSV Dörnberg - SV 1920 Steinbach
So., 16.08.26 00:00 Uhr SG Bronnzell - SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
So., 16.08.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 - SG Calden/Meimbressen
So., 16.08.26 00:00 Uhr TuSpo 1912 Rengershausen - TSV Wabern
5. Spieltag
Sa., 22.08.26 00:00 Uhr SG Bad Soden - 1. FC Schwalmstadt
Sa., 22.08.26 00:00 Uhr SG Calden/Meimbressen - Lichtenauer FV
Sa., 22.08.26 00:00 Uhr SV Weidenhausen - SG Bronnzell
Sa., 22.08.26 00:00 Uhr SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach - FSV Dörnberg
So., 23.08.26 00:00 Uhr SV 1920 Steinbach - TuSpo 1900 Grebenstein
So., 23.08.26 00:00 Uhr FC Britannia Eichenzell - OSC Vellmar
So., 23.08.26 00:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz II - TuSpo 1912 Rengershausen
So., 23.08.26 00:00 Uhr TSV Wabern - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
6. Spieltag
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr TuSpo 1900 Grebenstein - SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr SG Calden/Meimbressen - TSV Wabern
Sa., 29.08.26 00:00 Uhr OSC Vellmar - SG Bad Soden
So., 30.08.26 00:00 Uhr Lichtenauer FV - SV Buchonia Flieden
So., 30.08.26 00:00 Uhr 1. FC Schwalmstadt - SV 1920 Steinbach
So., 30.08.26 00:00 Uhr FSV Dörnberg - SV Weidenhausen
So., 30.08.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 - SG Barockstadt Fulda Lehnerz II
So., 30.08.26 00:00 Uhr TuSpo 1912 Rengershausen - FC Britannia Eichenzell
7. Spieltag
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SG Bad Soden - TuSpo 1912 Rengershausen
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr FC Britannia Eichenzell - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SV Buchonia Flieden - SG Bronnzell
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SV Weidenhausen - TuSpo 1900 Grebenstein
Sa., 05.09.26 00:00 Uhr SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach - 1. FC Schwalmstadt
So., 06.09.26 00:00 Uhr SV 1920 Steinbach - OSC Vellmar
So., 06.09.26 00:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz II - SG Calden/Meimbressen
So., 06.09.26 00:00 Uhr TSV Wabern - Lichtenauer FV
8. Spieltag
Mi., 09.09.26 00:00 Uhr SG Bad Soden - SV Buchonia Flieden
Mi., 09.09.26 00:00 Uhr FC Britannia Eichenzell - SG Bronnzell
Mi., 09.09.26 00:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz II - FSV Dörnberg
Mi., 09.09.26 00:00 Uhr TSV Wabern - TuSpo 1900 Grebenstein
Mi., 09.09.26 00:00 Uhr SG Calden/Meimbressen - 1. FC Schwalmstadt
Mi., 09.09.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 - OSC Vellmar
Mi., 09.09.26 00:00 Uhr TuSpo 1912 Rengershausen - Lichtenauer FV
Mi., 09.09.26 00:00 Uhr SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach - SV Weidenhausen
9. Spieltag
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr SG Calden/Meimbressen - FC Britannia Eichenzell
Sa., 12.09.26 00:00 Uhr OSC Vellmar - SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
So., 13.09.26 00:00 Uhr Lichtenauer FV - SG Bronnzell
So., 13.09.26 00:00 Uhr 1. FC Schwalmstadt - SV Weidenhausen
So., 13.09.26 00:00 Uhr FSV Dörnberg - SV Buchonia Flieden
So., 13.09.26 00:00 Uhr TSV Wabern - SG Barockstadt Fulda Lehnerz II
So., 13.09.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 - SG Bad Soden
So., 13.09.26 00:00 Uhr TuSpo 1912 Rengershausen - SV 1920 Steinbach
10. Spieltag
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SG Bad Soden - SG Calden/Meimbressen
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SV Buchonia Flieden - TuSpo 1900 Grebenstein
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SV Weidenhausen - OSC Vellmar
Sa., 19.09.26 00:00 Uhr SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach - TuSpo 1912 Rengershausen
So., 20.09.26 00:00 Uhr SV 1920 Steinbach - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
So., 20.09.26 00:00 Uhr FC Britannia Eichenzell - TSV Wabern
So., 20.09.26 00:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz II - Lichtenauer FV
So., 20.09.26 00:00 Uhr SG Bronnzell - FSV Dörnberg
11. Spieltag
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr TuSpo 1900 Grebenstein - SG Bronnzell
Sa., 26.09.26 00:00 Uhr SG Calden/Meimbressen - SV 1920 Steinbach
So., 27.09.26 00:00 Uhr Lichtenauer FV - FSV Dörnberg
So., 27.09.26 00:00 Uhr 1. FC Schwalmstadt - SV Buchonia Flieden
So., 27.09.26 00:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz II - FC Britannia Eichenzell
So., 27.09.26 00:00 Uhr TSV Wabern - SG Bad Soden
So., 27.09.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 - SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
So., 27.09.26 00:00 Uhr TuSpo 1912 Rengershausen - SV Weidenhausen
12. Spieltag
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SG Bad Soden - SG Barockstadt Fulda Lehnerz II
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SV Buchonia Flieden - OSC Vellmar
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SV Weidenhausen - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
Sa., 03.10.26 00:00 Uhr SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach - SG Calden/Meimbressen
So., 04.10.26 00:00 Uhr SV 1920 Steinbach - TSV Wabern
So., 04.10.26 00:00 Uhr FC Britannia Eichenzell - Lichtenauer FV
So., 04.10.26 00:00 Uhr FSV Dörnberg - TuSpo 1900 Grebenstein
So., 04.10.26 00:00 Uhr SG Bronnzell - 1. FC Schwalmstadt
13. Spieltag
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr SG Calden/Meimbressen - SV Weidenhausen
Sa., 10.10.26 00:00 Uhr OSC Vellmar - SG Bronnzell
So., 11.10.26 00:00 Uhr Lichtenauer FV - TuSpo 1900 Grebenstein
So., 11.10.26 00:00 Uhr 1. FC Schwalmstadt - FSV Dörnberg
So., 11.10.26 00:00 Uhr FC Britannia Eichenzell - SG Bad Soden
So., 11.10.26 00:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz II - SV 1920 Steinbach
So., 11.10.26 00:00 Uhr TSV Wabern - SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
So., 11.10.26 00:00 Uhr TuSpo 1912 Rengershausen - SV Buchonia Flieden
14. Spieltag
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SG Bad Soden - Lichtenauer FV
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr TuSpo 1900 Grebenstein - 1. FC Schwalmstadt
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SV Buchonia Flieden - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SV Weidenhausen - TSV Wabern
Sa., 17.10.26 00:00 Uhr SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach - SG Barockstadt Fulda Lehnerz II
So., 18.10.26 00:00 Uhr SV 1920 Steinbach - FC Britannia Eichenzell
So., 18.10.26 00:00 Uhr FSV Dörnberg - OSC Vellmar
So., 18.10.26 00:00 Uhr SG Bronnzell - TuSpo 1912 Rengershausen
15. Spieltag
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr SG Bad Soden - SV 1920 Steinbach
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr SG Calden/Meimbressen - SV Buchonia Flieden
Sa., 24.10.26 00:00 Uhr OSC Vellmar - TuSpo 1900 Grebenstein
So., 25.10.26 00:00 Uhr Lichtenauer FV - 1. FC Schwalmstadt
So., 25.10.26 00:00 Uhr FC Britannia Eichenzell - SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
So., 25.10.26 00:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz II - SV Weidenhausen
So., 25.10.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 - SG Bronnzell
So., 25.10.26 00:00 Uhr TuSpo 1912 Rengershausen - FSV Dörnberg
16. Spieltag
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr TuSpo 1900 Grebenstein - TuSpo 1912 Rengershausen
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SV Buchonia Flieden - TSV Wabern
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SV Weidenhausen - FC Britannia Eichenzell
Sa., 31.10.26 00:00 Uhr SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach - SG Bad Soden
So., 01.11.26 00:00 Uhr Lichtenauer FV - SV 1920 Steinbach
So., 01.11.26 00:00 Uhr 1. FC Schwalmstadt - OSC Vellmar
So., 01.11.26 00:00 Uhr FSV Dörnberg - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
So., 01.11.26 00:00 Uhr SG Bronnzell - SG Calden/Meimbressen
17. Spieltag
Fr., 06.11.26 00:00 Uhr SG Calden/Meimbressen - FSV Dörnberg
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr SG Bad Soden - SV Weidenhausen
Sa., 07.11.26 00:00 Uhr OSC Vellmar - Lichtenauer FV
So., 08.11.26 00:00 Uhr SV 1920 Steinbach - SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
So., 08.11.26 00:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz II - SV Buchonia Flieden
So., 08.11.26 00:00 Uhr TSV Wabern - SG Bronnzell
So., 08.11.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 - TuSpo 1900 Grebenstein
So., 08.11.26 00:00 Uhr TuSpo 1912 Rengershausen - 1. FC Schwalmstadt
18. Spieltag
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SG Bad Soden - TuSpo 1900 Grebenstein
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach - SG Bronnzell
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SV Weidenhausen - SV Buchonia Flieden
Sa., 14.11.26 00:00 Uhr SG Calden/Meimbressen - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
So., 15.11.26 00:00 Uhr FC Britannia Eichenzell - 1. FC Schwalmstadt
So., 15.11.26 00:00 Uhr SV 1920 Steinbach - FSV Dörnberg
So., 15.11.26 00:00 Uhr TSV Wabern - TuSpo 1912 Rengershausen
So., 15.11.26 00:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz II - OSC Vellmar
19. Spieltag
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr TuSpo 1900 Grebenstein - FC Britannia Eichenzell
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr OSC Vellmar - TSV Wabern
Sa., 21.11.26 00:00 Uhr SV Buchonia Flieden - SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
So., 22.11.26 00:00 Uhr SG Bronnzell - SV 1920 Steinbach
So., 22.11.26 00:00 Uhr FSV Dörnberg - SG Bad Soden
So., 22.11.26 00:00 Uhr 1. FC Schwalmstadt - SG Barockstadt Fulda Lehnerz II
So., 22.11.26 00:00 Uhr TuSpo 1912 Rengershausen - SG Calden/Meimbressen
So., 22.11.26 00:00 Uhr Lichtenauer FV - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
20. Spieltag
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SV Weidenhausen - Lichtenauer FV
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SG Bad Soden - SG Bronnzell
Sa., 28.11.26 00:00 Uhr SG Calden/Meimbressen - OSC Vellmar
So., 29.11.26 00:00 Uhr TSV Wabern - 1. FC Schwalmstadt
So., 29.11.26 00:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz II - TuSpo 1900 Grebenstein
So., 29.11.26 00:00 Uhr FC Britannia Eichenzell - FSV Dörnberg
So., 29.11.26 00:00 Uhr SV 1920 Steinbach - SV Buchonia Flieden
So., 29.11.26 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 - TuSpo 1912 Rengershausen
21. Spieltag
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr TuSpo 1900 Grebenstein - SV 1920 Steinbach
Sa., 27.02.27 00:00 Uhr OSC Vellmar - FC Britannia Eichenzell
So., 28.02.27 00:00 Uhr 1. FC Schwalmstadt - SG Bad Soden
So., 28.02.27 00:00 Uhr TuSpo 1912 Rengershausen - SG Barockstadt Fulda Lehnerz II
So., 28.02.27 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 - TSV Wabern
So., 28.02.27 00:00 Uhr Lichtenauer FV - SG Calden/Meimbressen
So., 28.02.27 00:00 Uhr SG Bronnzell - SV Weidenhausen
So., 28.02.27 00:00 Uhr FSV Dörnberg - SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
22. Spieltag
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr SV Buchonia Flieden - Lichtenauer FV
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach - TuSpo 1900 Grebenstein
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr SV Weidenhausen - FSV Dörnberg
Sa., 06.03.27 00:00 Uhr SG Bad Soden - OSC Vellmar
So., 07.03.27 00:00 Uhr SV 1920 Steinbach - 1. FC Schwalmstadt
So., 07.03.27 00:00 Uhr TSV Wabern - SG Calden/Meimbressen
So., 07.03.27 00:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz II - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
So., 07.03.27 00:00 Uhr FC Britannia Eichenzell - TuSpo 1912 Rengershausen
23. Spieltag
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr OSC Vellmar - SV 1920 Steinbach
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr SG Calden/Meimbressen - SG Barockstadt Fulda Lehnerz II
Sa., 13.03.27 00:00 Uhr TuSpo 1900 Grebenstein - SV Weidenhausen
So., 14.03.27 00:00 Uhr TuSpo 1912 Rengershausen - SG Bad Soden
So., 14.03.27 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 - FC Britannia Eichenzell
So., 14.03.27 00:00 Uhr Lichtenauer FV - TSV Wabern
So., 14.03.27 00:00 Uhr SG Bronnzell - SV Buchonia Flieden
So., 14.03.27 00:00 Uhr 1. FC Schwalmstadt - SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
24. Spieltag
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SV Weidenhausen - 1. FC Schwalmstadt
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SV Buchonia Flieden - FSV Dörnberg
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SG Bad Soden - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
Sa., 20.03.27 00:00 Uhr SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach - OSC Vellmar
So., 21.03.27 00:00 Uhr SG Bronnzell - Lichtenauer FV
So., 21.03.27 00:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz II - TSV Wabern
So., 21.03.27 00:00 Uhr FC Britannia Eichenzell - SG Calden/Meimbressen
So., 21.03.27 00:00 Uhr SV 1920 Steinbach - TuSpo 1912 Rengershausen
25. Spieltag
Do., 25.03.27 00:00 Uhr SV Buchonia Flieden - SG Bad Soden
Do., 25.03.27 00:00 Uhr FSV Dörnberg - SG Barockstadt Fulda Lehnerz II
Do., 25.03.27 00:00 Uhr 1. FC Schwalmstadt - SG Calden/Meimbressen
Do., 25.03.27 00:00 Uhr OSC Vellmar - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
Do., 25.03.27 00:00 Uhr Lichtenauer FV - TuSpo 1912 Rengershausen
Do., 25.03.27 00:00 Uhr SV Weidenhausen - SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
Sa., 27.03.27 00:00 Uhr SG Bronnzell - FC Britannia Eichenzell
Sa., 27.03.27 00:00 Uhr TuSpo 1900 Grebenstein - TSV Wabern
26. Spieltag
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr SG Calden/Meimbressen - SG Bad Soden
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr TuSpo 1900 Grebenstein - SV Buchonia Flieden
Sa., 03.04.27 00:00 Uhr OSC Vellmar - SV Weidenhausen
So., 04.04.27 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 - SV 1920 Steinbach
So., 04.04.27 00:00 Uhr TSV Wabern - FC Britannia Eichenzell
So., 04.04.27 00:00 Uhr Lichtenauer FV - SG Barockstadt Fulda Lehnerz II
So., 04.04.27 00:00 Uhr FSV Dörnberg - SG Bronnzell
So., 04.04.27 00:00 Uhr TuSpo 1912 Rengershausen - SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
27. Spieltag
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SV Buchonia Flieden - 1. FC Schwalmstadt
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SG Bad Soden - TSV Wabern
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
Sa., 10.04.27 00:00 Uhr SV Weidenhausen - TuSpo 1912 Rengershausen
So., 11.04.27 00:00 Uhr FSV Dörnberg - Lichtenauer FV
So., 11.04.27 00:00 Uhr SG Bronnzell - TuSpo 1900 Grebenstein
So., 11.04.27 00:00 Uhr FC Britannia Eichenzell - SG Barockstadt Fulda Lehnerz II
So., 11.04.27 00:00 Uhr SV 1920 Steinbach - SG Calden/Meimbressen
28. Spieltag
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr TuSpo 1900 Grebenstein - FSV Dörnberg
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr OSC Vellmar - SV Buchonia Flieden
Sa., 17.04.27 00:00 Uhr SG Calden/Meimbressen - SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
So., 18.04.27 00:00 Uhr TSV Wabern - SV 1920 Steinbach
So., 18.04.27 00:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz II - SG Bad Soden
So., 18.04.27 00:00 Uhr Lichtenauer FV - FC Britannia Eichenzell
So., 18.04.27 00:00 Uhr 1. FC Schwalmstadt - SG Bronnzell
So., 18.04.27 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 - SV Weidenhausen
29. Spieltag
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr TuSpo 1900 Grebenstein - Lichtenauer FV
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SG Bad Soden - FC Britannia Eichenzell
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach - TSV Wabern
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SV Weidenhausen - SG Calden/Meimbressen
Sa., 24.04.27 00:00 Uhr SV Buchonia Flieden - TuSpo 1912 Rengershausen
So., 25.04.27 00:00 Uhr FSV Dörnberg - 1. FC Schwalmstadt
So., 25.04.27 00:00 Uhr SV 1920 Steinbach - SG Barockstadt Fulda Lehnerz II
So., 25.04.27 00:00 Uhr SG Bronnzell - OSC Vellmar
30. Spieltag
Sa., 01.05.27 00:00 Uhr OSC Vellmar - FSV Dörnberg
So., 02.05.27 00:00 Uhr FC Britannia Eichenzell - SV 1920 Steinbach
So., 02.05.27 00:00 Uhr Lichtenauer FV - SG Bad Soden
So., 02.05.27 00:00 Uhr 1. FC Schwalmstadt - TuSpo 1900 Grebenstein
So., 02.05.27 00:00 Uhr TuSpo 1912 Rengershausen - SG Bronnzell
So., 02.05.27 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 - SV Buchonia Flieden
So., 02.05.27 00:00 Uhr TSV Wabern - SV Weidenhausen
So., 02.05.27 00:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz II - SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
31. Spieltag
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach - FC Britannia Eichenzell
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SV Weidenhausen - SG Barockstadt Fulda Lehnerz II
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr SV Buchonia Flieden - SG Calden/Meimbressen
Sa., 08.05.27 00:00 Uhr TuSpo 1900 Grebenstein - OSC Vellmar
So., 09.05.27 00:00 Uhr 1. FC Schwalmstadt - Lichtenauer FV
So., 09.05.27 00:00 Uhr SV 1920 Steinbach - SG Bad Soden
So., 09.05.27 00:00 Uhr SG Bronnzell - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
So., 09.05.27 00:00 Uhr FSV Dörnberg - TuSpo 1912 Rengershausen
32. Spieltag
Fr., 14.05.27 00:00 Uhr SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach - Lichtenauer FV
Fr., 14.05.27 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 - 1. FC Schwalmstadt
Fr., 14.05.27 00:00 Uhr SG Calden/Meimbressen - TuSpo 1900 Grebenstein
Fr., 14.05.27 00:00 Uhr TSV Wabern - FSV Dörnberg
Fr., 14.05.27 00:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz II - SG Bronnzell
Fr., 14.05.27 00:00 Uhr FC Britannia Eichenzell - SV Buchonia Flieden
Fr., 14.05.27 00:00 Uhr SV 1920 Steinbach - SV Weidenhausen
Fr., 14.05.27 00:00 Uhr TuSpo 1912 Rengershausen - OSC Vellmar
33. Spieltag
Mo., 17.05.27 00:00 Uhr SV 1920 Steinbach - Lichtenauer FV
Mo., 17.05.27 00:00 Uhr OSC Vellmar - 1. FC Schwalmstadt
Mo., 17.05.27 00:00 Uhr TuSpo 1912 Rengershausen - TuSpo 1900 Grebenstein
Mo., 17.05.27 00:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 - FSV Dörnberg
Mo., 17.05.27 00:00 Uhr SG Calden/Meimbressen - SG Bronnzell
Mo., 17.05.27 00:00 Uhr TSV Wabern - SV Buchonia Flieden
Mo., 17.05.27 00:00 Uhr FC Britannia Eichenzell - SV Weidenhausen
Mo., 17.05.27 00:00 Uhr SG Bad Soden - SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
34. Spieltag
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach - SV 1920 Steinbach
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SV Weidenhausen - SG Bad Soden
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SV Buchonia Flieden - SG Barockstadt Fulda Lehnerz II
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr SG Bronnzell - TSV Wabern
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr FSV Dörnberg - SG Calden/Meimbressen
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr TuSpo 1900 Grebenstein - FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr 1. FC Schwalmstadt - TuSpo 1912 Rengershausen
Sa., 22.05.27 00:00 Uhr Lichtenauer FV - OSC Vellmar