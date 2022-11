Verbandsliga: Niedernhausens Defensiv-Desaster SVN unterliegt TuBa Pohlheim 4:5 und rennt mit vogelwilder Spielweise ins Verderben

Niedernhausen. Dramatische Niederlage beim SV Niedernhausen. Das Team aus dem Autal unterlag nach einem defensiven Offenbarungseid TuBa Pohlheim mit 4:5. Richtig in Fahrt war bei Niedernhausen nur der Sportliche Leiter Stephan Mohr, der von „einem Tiefschlag der letzten Jahre“ sprach: „Dieses Spiel hätten wir nie verlieren dürfen. Pohlheim ist hier nicht als starker Verbandsligist aufgetreten, sondern brauchte nur auf unsere Fehler zu warten.

Unser Defensivverhalten war desaströs, von der ganzen Mannschaft gesehen nicht verbandsligatauglich. So reicht es nicht, einen Platz im gefährdeten Bereich der letzten Plätze zu vermeiden.“ Bei den Zwischenständen von 3:3 (erzielt durch Ivan Rebic) und 4:4 (sehenswert von Thomas Brewer nach Pass von Marco Waldraff) habe die Mannschaft vogelwild nach vorne gespielt, kritisierte Mohr, empfand dieses Verhalten als naiv. Beim SC Waldgrimes II (So., 15.30 Uhr) wird das Abwehrverhalten sicherlich in den Fokus rücken.

SV Niedernhausen: M. Müller; Berg, Smith, Rodwald, Brewer, Burkhardt, Hossner, Waldraff (90. Reusing), Kauer, I. Rebic (82. Schülli), De Sousa.