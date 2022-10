Der SV Niedernhausen besiegte den SV Zeilsheim mit 2:0. – Foto: Jochen Haupt

Verbandsliga: Niedernhausen siegt in rassigem Kampfspiel 2:0-Erfolg gegen den SV Zeilsheim +++ Keeper Marlon Müller entschärft einen Elfmeter

Niedernhausen. Optimale Ausbeute: Die Verbandsligisten SV Niedernhausen, SG Walluf und FV Biebrich 02 fuhren durchweg Siege ein. Der SVN und die Rheingauer auf eigenem Platz vor immerhin jeweils 200 Zuschauern. Im Wallufer Johannisfeld avancierte Jonas Dalbert mit zwei Torvorlagen und dem finalen, buchstäblich in letzter Sekunde erzielten 3:2 gegen Aufsteiger VfL Biedenkopf zum Matchwinner. Die spielfreie Spvgg. Eltville, unter dem neuen Coach Thorsten Lang zuletzt 2:1-Sieger in Zeilsheim, gastiert am Samstag (15 Uhr) beim VfB Marburg.

Niedernhausens Keeper Marlon Müller rückte schnell in den Mittelpunkt. Nach dem von Prince Smith verursachten Strafstoß trat Zeilsheims Goalgetter Abdussamed Gürsoy zum Strafstoß an, aber Müller parierte glänzend (16.). Im zweiten Durchgang wurde der Fernschuss-Lattenknaller von Marco Waldraff (55.) zum Vorboten der SVN-Führung. Sie fiel nach einem beherzten Vorstoß von Marvin Kauer über die linke Bahn. Am Sechzehner schlug er noch einen Haken nach innen, um mit dem rechten Fuß im linken Winkel einzuschweißen (59.). Joker Frusteri setzt den Schlusspunkt