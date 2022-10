Verbandsliga: Niederlagen-Dreierpack für Niedernhausen Dem Kreispokal-Aus folgt eine deutliche Pleite beim FC Ederbergland +++ Zahlreiche Ausfälle

Allendorf. 0:4 gegen Primus VfB Marburg, am Mittwoch das Kreispokal-Aus beim SV Erbenheim und zum Abschluss der Englischen Woche ein 0:4 beim Liga-Zweiten – so einen Niederlagen-Dreierpack hat der SVN selten bis noch nie erlebt.

Doch der Sportliche Leiter Stephan Mohr wertete die Vorstellung auf dem tiefen Rasenplatz in Allendorf als Mutmacher: „Einstellung, Teamgeist und Moral waren gut. Von den 90 Minuten waren wir bis auf die erste halbe Stunde gleichwertig. Das Ergebnis drückt das nicht aus. Ederbergland war halt nach der Pause bei Kontern absolut effektiv.“ Als zweiten gewichtigen Grund für die Niederlage führte Mohr die angespannte Personalsituation an. Davide Frusteri (Knieblessur), Younes Benariba (Zerrung oder Faserriss) und Hakan Can Dayan (nach Roter Karte im Pokal) dürften zunächst ausfallen. Bei David Reusing (nach Erkrankung) und Marvin Kauer (lädiertes Sprunggelenk) bestehe eher Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr, führt Niedernhausens Sportlicher Leiter vor der Jahreshauptversammlung an diesem Montag (19.30 Uhr) im Vereinsheim an.