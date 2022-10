Verbandsliga: Niederlage und Rücktritt beim VfB Ginsheim patzt im Odenwald, Sportliche Leiter hören auf +++ Dersim bietet Spitzenreiter lange Paroli

Das Ergebnis täuscht: Als Tabellenletzter hat Dersim dem Spitzenreiter über weite Strecken gut Paroli geboten. „Das geht viel zu hoch aus“, fand Dersim-Coach Hakan Karakoc, der zwar auf Spiridon Pentidis, Ercan Askinartar und Donko Donkov verzichten musste, aber wieder auf Marcus Weinhardt im Sturm zurückgreifen konnte. „Wir waren viel besser als letzte Woche, haben vor allem in der ersten Halbzeit eine gute kämpferische Leistung gezeigt und hätten da mindestens zwei Tore machen müssen. Sehr bitter, dass wir stattdessen mit 0:3 in die Pause gehen.“

Standardgegentore leiten die Niederlage ein

Younes Laguenaoui und Zakaria El Quasdi probierten es in den ersten 20 Minuten mit mehreren Torschüssen, doch es waren die Hanauer, die mit einem Doppelschlag 2:0 (24., 27.) in Führung gingen. Bei der größten Chance von Dersim scheiterte El Quasdi nur ganz knapp am gegnerischen Keeper (41.), woraufhin die Gäste kurz vor der Pause noch auf 3:0 erhöhten. „Wir haben die Tore wieder nach Standards bekommen“, ärgerte sich Karakoc über folgenträchtige Fehler. In der zweiten Halbzeit drängte seine Mannschaft auf den Anschlusstreffer, ließ aber Räume zu und musste gegen den clever spielenden Tabellenführer in den letzten zehn Minuten noch zwei weitere Treffer hinnehmen.

Dersim Rüsselsheim: Kraft – Laguenaoui (62. Nishida), Pereira (34. Gül), Müller, Memet, Günel, Weinhardt, Pascali, Dos Santos, El Quasdi (80. Akgueloglu), Halilovic.

Tore: 0:1 Printemps (24.), 0:2 Ferreira (27.), 0:3 Printemps (43.), 0:4 Aygül (82.), 0:5 Miller (86.). Schiedsrichter: Marcus Rolbetzki (Marburg/SSV Schröck). Zuschauer: 100.