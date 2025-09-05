Verbandsliga: Nieder-Ramstädterinnen wollen Platz drei toppen

Nieder-Ramstadt. Vergangene Saison war für die TSV Nieder-Ramstadt die beste Spielzeit in der Vereinsgeschichte, findet Trainer Michael Meyer. „Die Mädels erreichten am Ende Platz drei und durften an den Aufstiegsspielen zur Hessenliga teilnehmen. Leider hat es dort nicht ganz gereicht und wir haben nach Verlängerung verloren“, berichtet er.
Außerdem haben die TSV-Damen zum dritten Mal in Folge den Pokal gewonnen und sich somit erneut für den Hessenpokal qualifiziert. Meyer möchte in der kommenden Saison an diese Leistungen anknüpfen: „Die Testspiele liefen gut, die Vorbereitung lief ebenfalls gut, wir hatten eine gute Trainingsbeteiligung und wollen das Ergebnis der letzten Saison nochmal toppen.“
Abgegangen ist Michelle Reiß (zur DJK-SSG Darmstadt), dafür konnten Smilla Adameit (Eintracht Frankfurt), Elif Sözer, Katharina Lampe (beide SKG Roßdorf), Giannina Spezzano (SVS Griesheim), Aurelia Scharm und Annika Heuck (vereinslos) verpflichtet werden. Außerdem rücken Iris Rouwen, Jette Schmidt, Nina Rettig und Michelle Gaus aus der eigenen Jugend nach.
In der jüngst begonnenen Verbandsliga-Spielzeit holten die Nieder-Ramstädterinnen zum Auftakt ein Unentschieden gegen die DJK-SSG Darmstadt und zuletzt drei Punkte gegen den SC Dortelweil II (4:1). „Wir wollen noch konstanter werden und unseren Spielstil verfeinern, die Punktausbeute verbessern und möglichst verletzungsfrei durch die Saison kommen", berichtet Meyer.
Kommendes Wochenende will der TSV seine Punkte fünf bis sieben einfahren. Gegner ist dann der TSV Niederursel.