Die Spielerinnen des TSV Nieder-Ramstadt beim Abklatschen vor dem Spiel. – Foto: Hendrik Hamelau (Archiv)

Verbandsliga: Nieder-Ramstädterinnen wollen Platz drei toppen "Beste Spielzeit der Vereinsgeschichte +++ Vier Punkte aus den ersten zwei Spielen

Nieder-Ramstadt. Vergangene Saison war für die TSV Nieder-Ramstadt die beste Spielzeit in der Vereinsgeschichte, findet Trainer Michael Meyer. „Die Mädels erreichten am Ende Platz drei und durften an den Aufstiegsspielen zur Hessenliga teilnehmen. Leider hat es dort nicht ganz gereicht und wir haben nach Verlängerung verloren“, berichtet er.

Außerdem haben die TSV-Damen zum dritten Mal in Folge den Pokal gewonnen und sich somit erneut für den Hessenpokal qualifiziert. Meyer möchte in der kommenden Saison an diese Leistungen anknüpfen: „Die Testspiele liefen gut, die Vorbereitung lief ebenfalls gut, wir hatten eine gute Trainingsbeteiligung und wollen das Ergebnis der letzten Saison nochmal toppen."