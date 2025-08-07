Verbandsliga: Neustart für RW Walldorf II

WALLDORF. Nach dem Videostudium des Testspiels gegen die SG Walluf war Marco Eckert angetan von seiner Mannschaft. Der Trainer des Verbandsligisten Rot-Weiß Walldorf II, der krankheitsbedingt nicht vor Ort sein konnte, wäre sogar rundum zufrieden gewesen – hätte die U23 nicht mit 1:2 (0:0) verloren. „Das war mit Abstand die beste Leistung, die wir bis jetzt gebracht haben“, sagte Eckert: „Das war ein sehr intensives Spiel mit hohem Tempo.“ Es gefiel dem Coach vor allem, dass sein junges Team endlich den von ihm geforderten „Männerfußball“ zeigte. Soll heißen, seine Mannschaft scheute keinen Zweikampf und hielt dieser Körperlichkeit auch stand. Die von Co-Trainer Andreas Eberlein angeleiteten Rot-Weißen trafen mehrmals Latte oder Pfosten. Weshalb Eckert zu dem Schluss kam: „Das Spiel müssen wir gewinnen.“

In der Verbandsliga greift RWW II erst am Sonntag (13 Uhr) ins Geschehen ein. Und zwar gegen Aufsteiger 1. FC Langen, der am vergangenen Sonntag mit einem 2:1-Sieg den VfR Groß-Gerau ärgerte (wir berichteten). Dabei geht die U23 mit einem rundumerneuerten Kader in die neue Saison. Elf Spieler, darunter Leistungsträger wie Emre Bulut, Achraf Amazirh, Kays Iraqi, Said Askar Said Sadah und Torhüter Jannik Treber, haben den Verein verlassen. Dafür gekommen sind neun externe Zugänge, sechs Nachwuchsspieler aus der eigenen U19 und ein aus der U21 aufgerückter Spieler. Selbst Trainer Eckert, in der vergangenen Saison noch Coach der Walldorfer U19, ist neu in der U23. Er hat den jetzigen Co-Trainer der Hessenliga-Mannschaft, Serdar Parlak, abgelöst. Beim SV Rot-Weiß indes wirkt Eckert schon seit 13 Jahren, als der damalige Sportstudent als wissenschaftliche Unterstützung ins U17-Team geholt wurde.

Angesichts des personellen Umbruchs hält sich der 39 Jahre alte Coach bei der Formulierung eines Saisonziels zurück. Es gehe in erster Linie darum, sich die Ligazugehörigkeit zu erhalten. Und darum, die Spieler im Kader weiterzuentwickeln. Auf dass sie sich individuell so sehr verbessern, dass sie es im besten Fall sogar ins Walldorfer Hessenligateam schaffen. In jüngerer Vergangenheit hat es mehrere gegeben, die die U23 als Sprungbrett genutzt haben – etwa der heutige RWW-Kapitän Tewen Spamer.

Der erfahrenste Fußballer in der U23 ist der 26 Jahre alte John Basim Yohanna. Die anderen Spieler im Kader sind größtenteils im Alter von 18 bis 21 Jahren. Vorteilhaft findet Eckert, dass ihn viele schon aus der Jugend als Trainer kennen, somit eine vertraute Bezugsperson haben: „Das hat es dem einen oder anderen Spieler sicher erleichtert. Sonst wäre der Sprung zu den Senioren noch schwieriger gewesen.“

Die sechs letztjährigen U19-Akteure, die mit den A-Junioren in der DFB-Nachwuchsrunde (ehemals Bundesliga) spielten, haben für Eckert mindestens das Zeug für die Verbandsliga. „Aber auch ich habe in den Testspielen gemerkt, dass ein großer Unterschied zwischen Junioren- und Seniorenfußball besteht“, sagt Eckert und zählt auf: „Intensität, Härte und Laufbereitschaft. Auch technisch und taktisch gibt es große Unterschiede.“

Fußballerische Achterbahnfahrten abstellen

In den Testspielen, wie zuletzt bei der Generalprobe gegen die TuS Dietkirchen (4:4), habe es denn auch Höhen und Tiefen gegeben, gar eine fußballerische Achterbahnfahrt. Zumal einige Spieler verletzungsbedingt ausfielen. Der von der U19 von Bayern Alzenau gekommene Saran Ram Kumar, Nick Sauer (Neuzugang vom SV Darmstadt 98 U21) und Leon Symmank sind langzeitverletzt, Leistungsträger Nico Neukirch und Joaquin Fazal fielen kurzfristig aus. Spieler, die auch dem erweiterten Hessenliga-Kader angehören.

Einmal mehr zeigten sich die Rot-Weißen noch anfällig bei Standardsituationen und gerieten nach der 1:0-Führung (Yuma Reichert/17.) binnen fünf Minuten mit 1:2 ins Hintertreffen (Dennis Leukel/23., Alexander Fröhlich/28.). Bis zur Halbzeit legten Leukel (38.) und Freistoßschütze Pascal Heene (45.), der in den Torwinkel traf, sogar zum 1:4 nach. „Da haben wir 30 Minuten wirklich ganz schlecht gespielt“, sagte Trainer Marco Eckert: „Aber in der zweiten Halbzeit haben wir den Gegner an die Wand gespielt.“ Wie sich seine Mannschaft läuferisch und im Zweikampfverhalten präsentierte, sie mit Treffern von Fabian Heidenreich (69./74.) und Enes Atug (89.) noch ausglich, sah Eckert als wertvollen Schritt nach vorn: „Das war auch für die Moral wichtig.“ Die eingewechselten Burhan Kara, der zwei Treffer vorbereitete, und Torschütze Atug stachen hervor.

Bleibt abzuwarten, ob die Rot-Weißen in Zukunft auch über 90 Minuten hinweg stark auftreten können.

Der U23-Kader, Tor: Sebastian Hilger (TSV Havelse), Sam Rebner (eigene U19), Felix Rossmann.

Abwehr: Tim Glowitzki, Jonas Kunz (beide eigene U19), Imad El Idrissi, Salvatore Incatasciato, Burhan Kara (Viktoria Griesheim), Nikolai Loderer, Marlon Ohl, Alexander Schack, Leon Symmank.

Mittelfeld und Angriff: Jesse Anafi, Enes Atug, John Basim Yohanna, Mohamed Belkaid, Simon Ginsberg, Fabian Heidenreich, Seiya Izumi, Shuto Kawano (beide FC Basara Mainz), Sabih Jathol (eigene U21), Cedric Jordan, Alexander Likakis (Wormatia Worms), Shuto Miyazawa (Fortuna Mombach), Nico Neukirch, Yuma Reichert, Joaquin Fazal (alle aus der eigenen U19), Yannis Severis (Karbener SV), Marlon Koffler (Hanauer SC), Nick Sauer, Illia Sereda (beide vom SV Darmstadt 98 U21), Saran Ram Kumar (Bayern Alzenau U19).

Abgänge: Deniz Gök, Achraf Amazirh, Jannik Treber (alle RW Darmstadt), Manel Goncalves (Alemannia Waldalgesheim), Jerome Jampe (VfB Ginsheim), Said Askar Said Sadah (SV Zeilsheim), Kento Nakamura (SKG Wiesbaden), Samuel Frimpong (FC Kosova Frankfurt), Emre Bulut, Kays Iraqi, Kristijan Knezevic (alle Ziel unbekannt).





