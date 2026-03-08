Verbandsliga: Neun-Tore-Spektakel zwischen Zeilsheim und Biebrich

Der SV Zeilsheim konnte sich dank einer starken Offensive und sechs treffern gegen den FV Biebrich 02 durchsetzen. – Foto: Marcel Lorenz

Am Freitag, Samstag und Sonntag steht der 22. Spieltag in der Verbandsliga Mitte an. Folgende Partien sind angesetzt:

Der in der Rückrunde noch sieglose FC Germania Okriftel musste auch am Freitagabend im Heimspiel gegen die TuS Dietkirchen eine 0:4-Niederlage hinnehmen und somit die Abstiegsgefahr nicht mindern.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Der Tabellenletzte FV Breidenbach empfing den Aufsteiger SSC Juno Burg. Dieser klaute den Breidenbachern drei Punkte und gewann mit 3:1.

Der TSV Steinbach II gewinnt gegen den FC Waldbrunn mit 2:0 und verbessert seine Heimstatistik. Der FC Waldbrunn muss einen Dämpfer im Aufstiegskampf hinnehmen.

Beim Duell zwischen dem FV Biebrich und dem SV Zeilsheim trafen zwei formstarke Mannschaften aufeinander und das machte sich auch auf dem Platz bemerkbar. In einer unglaublichen Neun-Tore-Partie heißt der Sieger am Ende SV Zeilsheim (6:3).

Die zweitbeste Heimmannschaft der Liga, SG Walluf, spielte gegen die zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga, den Türkischen SV Wiesbaden. Wiesbaden setzt sich auswärts mit 2:0 durch, überholt Walluf und steht nun selbst auf Platz zwei.

Ein weiterer Aufsteiger, TSF Heuchelheim, empfing den Tabellenführer TuS Hornau. Hornau ist in der Rückrunde noch ungeschlagen und bleibt es nach dem knappen 3:2-Auswärtssieg auch weiterhin.