Verbandsliga: Neun-Tore-Spektakel zwischen Zeilsheim und Biebrich

Siegesserie des Türkischen SV geht weiter +++ Erster Auswärtssieg für Dietkirchen +++ Hornau in der Rückrunde noch ungeschlagen

von Marius Martinez · Heute, 18:14 Uhr
Der SV Zeilsheim konnte sich dank einer starken Offensive und sechs treffern gegen den FV Biebrich 02 durchsetzen.
Der SV Zeilsheim konnte sich dank einer starken Offensive und sechs treffern gegen den FV Biebrich 02 durchsetzen. – Foto: Marcel Lorenz

Am Freitag, Samstag und Sonntag steht der 22. Spieltag in der Verbandsliga Mitte an. Folgende Partien sind angesetzt:

Fr., 06.03.2026, 20:00 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania Okriftel
TuS Dietkirchen
TuS Dietkirchen
0
4
Abpfiff

Der in der Rückrunde noch sieglose FC Germania Okriftel musste auch am Freitagabend im Heimspiel gegen die TuS Dietkirchen eine 0:4-Niederlage hinnehmen und somit die Abstiegsgefahr nicht mindern.

Gestern, 16:30 Uhr
FV Breidenbach
FV Breidenbach
SSC Juno Burg
SSC Juno Burg
1
3
Abpfiff

Der Tabellenletzte FV Breidenbach empfing den Aufsteiger SSC Juno Burg. Dieser klaute den Breidenbachern drei Punkte und gewann mit 3:1.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Steinbach
TSV Steinbach II
FC Waldbrunn
FC Waldbrunn
2
0
Abpfiff

Der TSV Steinbach II gewinnt gegen den FC Waldbrunn mit 2:0 und verbessert seine Heimstatistik. Der FC Waldbrunn muss einen Dämpfer im Aufstiegskampf hinnehmen.

Heute, 15:00 Uhr
FV Biebrich
FV Biebrich
SV Zeilsheim
SV Zeilsheim
3
6
Abpfiff

Beim Duell zwischen dem FV Biebrich und dem SV Zeilsheim trafen zwei formstarke Mannschaften aufeinander und das machte sich auch auf dem Platz bemerkbar. In einer unglaublichen Neun-Tore-Partie heißt der Sieger am Ende SV Zeilsheim (6:3).

Heute, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG Walluf
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV Wiesbaden
0
2
Abpfiff

Die zweitbeste Heimmannschaft der Liga, SG Walluf, spielte gegen die zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga, den Türkischen SV Wiesbaden. Wiesbaden setzt sich auswärts mit 2:0 durch, überholt Walluf und steht nun selbst auf Platz zwei.

Heute, 15:15 Uhr
TSF Heuchelheim
TSF Heuchelheim
TuS Hornau
TuS Hornau
2
3
Abpfiff

Ein weiterer Aufsteiger, TSF Heuchelheim, empfing den Tabellenführer TuS Hornau. Hornau ist in der Rückrunde noch ungeschlagen und bleibt es nach dem knappen 3:2-Auswärtssieg auch weiterhin.

Heute, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß Hadamar
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg
6
2
Abpfiff

Die formstärkste Mannschaft der Liga, SV Rot-Weiß Hadamar, überollr den VfR 07 Limburg im Derby und gewinnt deutlich mit 6:2 auf heimischen Rasen.

Heute, 15:00 Uhr
SV Wiesbaden
SV Wiesbaden
FC Ederbergland
FC Ederbergland
-
-
Abpfiff