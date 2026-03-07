Verbandsliga: Neues System zahlt sich aus

Am Samstag empfängt der SV Unter-Flockenbach um 15.30 Uhr in der Verbandsliga Süd den siebtplatzierten Germania Ober-Roden. – Foto: Dominik Claus - (Archivfoto)

Unter-Flockenbach. Die Leistung des SV Unter-Flockenbach gegen die Regionalliga-Reserve der Offenbacher Kickers (5:1) wird hoffentlich keine Momentaufnahme bleiben. „Wir haben gut gegen den Mann gespielt, hatten eine gute Tiefe und viel Tempo“, lobte SVU-Coach Lukas Cambeis nach dem überraschend deutlichen Erfolg.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

Cambeis: „Wir haben ein Dreierketten-System etabliert, in der Vorrunde haben wir hauptsächlich Viererkette gespielt, und wir haben die Idee gefestigt, unser Spiel anders aufzubauen – wir haben eine andere Besetzung der Positionen vorgenommen.“ Der SV Unter-Flockenbach: flexibler. „Offenbach hatte vier Profis im Aufgebot, aber wenig Optionen im letzten Drittel“, sagt Cambeis. Denn der SVU verteidigte stark. „Wir können jede Mannschaft in der Liga schlagen. Aber wir müssen Woche für Woche weiter abliefern.“ So auch gegen Germania Ober-Roden am Samstag. „Wir haben schließlich auch noch etwas gutzumachen“, sagt Cambeis mit Blick auf die 2:4-Niederlage im Hinspiel. „Es geht weiter – wir wollen am Ende auf Platz eins stehen“. Jann Germies ist krank, sonst hat der Übungsleiter alle Spieler dabei.