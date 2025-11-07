Verbandsliga: Nachholspiel erneut abgesagt, FCE in Waldbrunn

Jede Menge los in der Verbandsliga in dieser Woche - vor allem für die SG Walluf und den SV Rot-Weiß Hadamar: Bereits am Donnerstagabend sollten sich die beiden Teams zum Nachholspiel duellieren, nachdem die Partie vor eineinhalb Wochen nach Beschädigungen am Sportplatz nicht stattfinden konnte. Doch das Spiel musste erneut abgesagt werden. Am Freitagabend geht es mit dem Duell zwischen Germania Okriftel und dem FV Biebrich weiter. Samstags geht es für Heuchelheim und Dietkirchen im direkten Duell um wichtige Zähler gegen den Abstieg, während der Tabellendritte Ederbergland mit einem Sieg in Waldbrunn den Anschluss ans Spitzenduo halten möchte. Sonntags warten dann mit dem TSV Steinbach Haiger II und dem Gastspiel beim Türkischen SV die nächsten Hammer-Aufgaben auf Walluf und Hadamar. Ferner kommt es zum Kellerduell zwischen dem SV Zeilsheim und dem VfR 07 Limburg. Tabellenführer Hornau ist in Marburg zu Gast.