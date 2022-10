Verbandsliga: Münster kassierte fünfte Niederlage in Serie SV unterliegt auch gegen den FV Bad Vilbel und verliert langsam den Anschluss +++ RW Darmstadt ist bereit für das Topspiel

Darmstadt/Münster. In der Verbandsliga setzte sich Rot-Weiß Darmstadt trotz zahlreicher Ausfälle mit 1:0 bei der Spvgg. Neu-Isenburg durch und bestritt somit das siebte von zehn Spielen ohne Gegentor. Am kommenden Sonntag geht es als Tabellenzweiter im Topspiel zuhause gegen Tabellenführer SC 1960 Hanau (15.30 Uhr). Der SV Münster kassierte die fünfte Niederlage in Folge.

Spvgg. Neu-Isenburg – Rot-Weiß Darmstadt 0:1 (0:0). Durch den kurzfristigen Ausfall von Patrick Bohn und Felix Kalbfleisch musste Dominik Lohrer neben den Innenverteidigern auch auf anderen Positionen rotieren lassen. Lukas Konietzko und Noel Wembacher machten ihre Sache jedoch gut und ließen kaum etwas zu. Bei der größten Chance von Neu-Isenburg parierte Torwart Max Steinbrecher gegen Stoilas (15.). War die Partie im ersten Durchgang noch von wenigen Chancen geprägt, sorgte Wembacher (48.) kurz nach dem Wechsel nach einer Flanke von Pepe für die Führung der Darmstädter. Gute zehn Minuten später köpfte Wembacher übers Tor (59.). Konjicija (64.) schoss knapp am Tor vorbei, ehe auch Neumann (72.) per Kopf nicht für die Vorentscheidung sorgen konnte. Durch souveräne Defensivarbeit behielt Rot-Weiß jedoch die Oberhand und entschied die Partie letztlich mit 1:0 für sich. „Es war ein Sieg, der mit viel Herzblut und Leidenschaft einherging“, sagte ein zufriedener Trainer Dominik Lohrer. „Wir haben es richtig, richtig gut gemacht, trotz der vielen Ausfälle zu null gespielt und uns den Dreier verdient. Es war eine super Leistung“.

Rot-Weiß Darmstadt: Steinbrecher – Konjicija, Wembacher, Konietzko, Motzel – Deusser (74. Fuchs), Lerch, Mustefa (90.+2 Zbairi), Pepe (83. Tala) – Neumann, Sancak.

Schiedsrichter: Czypull (Reichenbach), Tor: 0:1 Wembacher (47.), Zuschauer: 250.

SV Münster – FV Bad Vilbel 1:4 (1:2). Der SV Münster kassierte derweil seine fünfte Niederlage in der Liga in Folge und steckt mittendrin im Abstiegskampf. Gegen den FV Bad Vilbel verlor der SVM am Sonntag mit 1:4 (1:2), spätestens jetzt ist die Krise da. Trainer Naser Selmanaj wollte auch gar nicht groß drumherumreden. „Wir haben wieder einmal ganz einfache Tore kassiert, selbst zweimal nur die Latte getroffen. Zudem gehen uns so langsam die Spieler aus, der Kader ist mega-dünn.“ Hinzu kommen aber auch noch Undiszipliniertheiten wie am Sonntag, als Nebil Mustefa sich zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ und völlig zurecht die Rote Karte sah (56.). „Das ist einfach sinnlos, das geht gar nicht“, fand Selmanaj klare Worte.

„Es ist eine Mischung aus allem, wirklich alles kommt derzeit zusammen“, sagte Selmanaj. „Es ist definitiv eine Krise, wie wir sie in den letzten vier Jahren nicht gehabt haben. Wir hatten einige unglückliche Spiele dabei, in anderen haben wir aber einfach zu plump gespielt und verdient verloren.“ Der Knacks sei das Hessenpokal-Spiel gegen Hessenligist Viktoria Griesheim (1:3) gewesen, „das war der Game-Changer. Danach war bei den Jungs ein bisschen das Selbstvertrauen weg. Momentan gehen wir aber personell auch auf den letzten Felgen.“