Verbandsliga Mitte: Topduell in Waldbrunn, Biebrich zu Gast am Main

Wiesbaden. Die Verbandsliga Mitte ist eng beieinander. Platz drei und zehn trennen nur fünf Punkte. Dementsprechend stehen nahezu jedes Wochenende direkte Duelle an. Diesen Spieltag stehen sich der FC Waldbrunn und Tabellenführer Zeilsheim gegenüber, der FC TuBa Pohlheim empfängt die SF/BG Marburg und der FV Biebrich ist bei Germania Okriftel zu Gast. Das Schlusslicht, SC Waldgirmes II, spielt bereits am Freitagabend, die SG Kinzenbach am Samstag.