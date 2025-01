Verbandsliga Mitte: So läuft die Restrunde ab

Wetzlar. Am Sonntag, 25. Mai, endet in der Fußball-Verbandsliga Mitte die Saison 2024/2025. Bis dahin stehen eigentlich noch 106 Partien an, durch den Rückzug des SV Niedernhausen werden 12 davon aber nicht mehr ausgetragen. Die Besprechung der Restrunde fand wieder als Videokonferenz statt. Beim digitalen Treffen waren 15 der 16 Vereine anwesend, es fehlte lediglich ein Vertreter der SG Walluf.