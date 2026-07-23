Verbandsliga-Mitfavoriten unter sich Badischer Pokal +++ Eppingen gegen Ziegelhausen-Peterstal ist der unbestrittene Kracher der zweiten Runde +++ Anatomen fordern "Zuze" von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Ziegelhausen-Peterstal (blau-gelb) muss nach Eppingen. Zuzenhausen (weiß) nach Neuenheim. – Foto: Siegfried Lörz

Der Saisonstart in der Verbandsliga ist noch drei Wochen hin. Diesen Sonntag kommen der VfB Eppingen und die DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal dennoch in den Genuss einer ersten Bestandsaufnahme ihrer sportlichen Verfassung. "Ich freue mich unheimlich auf das Spiel", sagt daher Norbert Kirschner. Der Ziegele-Trainer gastiert mit seinen Schützlingen am Sonntag um 14 Uhr im Kraichgau.

Dort wartet mit Eppingen eine ähnlich stark besetzte Mannschaft und eine, an die die Ost-Heidelberger nicht die besten Erinnerungen haben. "Wir haben letzte Saison tatsächlich zwei Mal gegen sie verloren", berichtet Kirschner. Unter anderem beendeten die Fachwerkstädter Anfang Mai die Siegesserie der DJK/FC, die beinahe ein halbes Jahr ohne Niederlage geblieben ist. Es gibt aber auch ein positives Erlebnis der Rivalität. Vor zwei Jahren schlug die Köpfel-Elf als damaliger Landesligist den Verbandsligisten nach einem dramatischen Spielverlauf in der Verlängerung mit 3:2. Während manche Trainer im Pokal die Möglichkeit sehen gewisse Prinzipien für die anstehende Liga zu testen, kommt das für Kirschner nicht in Frage. "Es geht nur ums Weiterkommen", stellt der 36-Jährige heraus und dafür wird er zusammen mit seinen Trainerkollegen Sascha Amato und Sven Schwarz keine Experimente wagen. Als Ziel dient die Pokalsaison 2024/25. "Damals sind wir bis ins Viertelfinale gekommen und dieser Erfolg im Pokal hat uns auch in der Liga getragen", veranschaulicht Kirschner die Wirkung eines starken Abschneidens im Pokal. Am Ende jener Spielzeit feierte seine Mannschaft ungeschlagen die Landesliga-Meisterschaft samt Verbandsliga-Aufstieg.

Pokalspiele vor Ligastart sind für nahezu alle Vereine eng verbunden mit dem Urlaubsthema. "Natürlich fehlt bei uns auch der ein oder andere, das ist mittlerweile eben so", sagt Kirschner, der daraus weder Vor- noch Nachteil sehen will, "die Situation ist für alle gleich, es wird immer mal wieder einer fehlen, bis die Urlaubszeit vorüber ist." Mit den gleichen Begleitumständen hat Linus Sandmann zu kämpfen. "Es ist so, dass zu keinem Zeitpunkt der Vorbereitung alle da sein werden", sagt der Trainer des ASC Neuenheim. Schmunzelnd fügt er hinzu, "ich bin froh über jeden, der seinen Urlaub auf einen früheren Zeitpunkt gelegt hat."