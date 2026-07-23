Verbandsliga-Mitfavoriten unter sich

Der Saisonstart in der Verbandsliga ist noch drei Wochen hin. Diesen Sonntag kommen der VfB Eppingen und die DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal dennoch in den Genuss einer ersten Bestandsaufnahme ihrer sportlichen Verfassung. "Ich freue mich unheimlich auf das Spiel", sagt daher Norbert Kirschner. Der Ziegele-Trainer gastiert mit seinen Schützlingen am Sonntag um 14 Uhr im Kraichgau.
Dort wartet mit Eppingen eine ähnlich stark besetzte Mannschaft und eine, an die die Ost-Heidelberger nicht die besten Erinnerungen haben. "Wir haben letzte Saison tatsächlich zwei Mal gegen sie verloren", berichtet Kirschner. Unter anderem beendeten die Fachwerkstädter Anfang Mai die Siegesserie der DJK/FC, die beinahe ein halbes Jahr ohne Niederlage geblieben ist. Es gibt aber auch ein positives Erlebnis der Rivalität. Vor zwei Jahren schlug die Köpfel-Elf als damaliger Landesligist den Verbandsligisten nach einem dramatischen Spielverlauf in der Verlängerung mit 3:2.
Während manche Trainer im Pokal die Möglichkeit sehen gewisse Prinzipien für die anstehende Liga zu testen, kommt das für Kirschner nicht in Frage. "Es geht nur ums Weiterkommen", stellt der 36-Jährige heraus und dafür wird er zusammen mit seinen Trainerkollegen Sascha Amato und Sven Schwarz keine Experimente wagen. Als Ziel dient die Pokalsaison 2024/25. "Damals sind wir bis ins Viertelfinale gekommen und dieser Erfolg im Pokal hat uns auch in der Liga getragen", veranschaulicht Kirschner die Wirkung eines starken Abschneidens im Pokal. Am Ende jener Spielzeit feierte seine Mannschaft ungeschlagen die Landesliga-Meisterschaft samt Verbandsliga-Aufstieg.
Pokalspiele vor Ligastart sind für nahezu alle Vereine eng verbunden mit dem Urlaubsthema. "Natürlich fehlt bei uns auch der ein oder andere, das ist mittlerweile eben so", sagt Kirschner, der daraus weder Vor- noch Nachteil sehen will, "die Situation ist für alle gleich, es wird immer mal wieder einer fehlen, bis die Urlaubszeit vorüber ist."
Mit den gleichen Begleitumständen hat Linus Sandmann zu kämpfen. "Es ist so, dass zu keinem Zeitpunkt der Vorbereitung alle da sein werden", sagt der Trainer des ASC Neuenheim. Schmunzelnd fügt er hinzu, "ich bin froh über jeden, der seinen Urlaub auf einen früheren Zeitpunkt gelegt hat."
Die Entwicklung zu diesem noch frühen Zeitpunkt der Vorbereitung stimmt den 35-Jährigen aber schon einmal positiv. "Bei sechs Ab- und sechs Neuzugängen gibt es bestimmte Grundlagen, die wir wieder neu legen müssen, insgesamt merkt man aber schon, dass die Jungs mehr Erfahrung als letztes Jahr besitzen und wir inhaltlich ein bisschen schneller voranschreiten", so Sandmann.
Das anstehende Duell beim Verbandsligisten FC Zuzenhausen, das erst am Dienstag stattfindet (Anpfiff, 19.30 Uhr), ist eine gute Gelegenheit für die Anatomen, um einen ersten wichtigen Eindruck über den aktuellen Leistungsstand zu bekommen. Dabei gibt es eine Menge zu gewinnen und Sandmann gibt verhalten optimistisch zu, "dass dies ein Spiel ist, in dem wir an einem guten Tag mit einem Sieg zumindest mal liebäugeln."
Eine große Chance weit zu kommen besitzt der VfB Rauenberg. Nach dem 3:1-Coup in Runde eins gegen den letztjährigen Ligakonkurrenten VfB Leimen, stellt sich dem Kreisligisten bei der SpVgg Wallstadt eine machbare Aufgabe. Dort trifft die Elf von Nico Hillenbrand auf einen Absteiger aus der Kreisliga. Der VfB ist folglich Favorit.
Während die SG Heidelberg-Kirchheim beim Kreisligisten SV Rohrhof problemlos in die dritte Runde einziehen sollte, ist der FC Dossenheim gegen den FV Fortuna Heddesheim krasser Außenseiter. "Dossene" verfügt jedoch über genügend Routine im Kader, um dem langjährigen Verbandsliga-Spitzenteam gefährlich werden zu können.
Die zweite Runde eröffnen die SpVgg Neckarsteinach und der 1.FC Mühlhausen am Freitagabend. Wie Mühlhausens Sportlicher Leiter Sachar Theres Anfang der Woche in der RNZ berichtete, nimmt der Oberligist den ambitionierten A-Ligisten sehr ernst.