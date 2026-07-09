 2026-07-09T07:06:32.265Z

Allgemeines

Verbandsliga mit neun Teams: Die Staffeleinteilung der Fußballerinnen

Aus dem Verband +++ Am Donnerstag stellt der FSA die Humanas-Verbandsliga, die Landesliga und die Regionalklassen vor

von Kevin Gehring · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Hesse

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Landesliga Nord 25/26
Landesliga Süd 25/26
Fr.-VL Sachsen-Anhalt 25/26

Eine Humanas-Verbandsliga mit neun Teams, 13 Mannschaften in einer zweigeteilten Landesliga und insgesamt 46 Teams in fünf Regionalklasse-Staffeln - so sieht der Spielbetrieb der Fußballerinnen in der Saison 2026/27 unter dem Dach des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt aus.

Humanas-Verbandsliga

Mit nur neun Teams startet die neue Saison in der Humanas-Verbandsliga. Während sich die Wernigeröder REDS aus der höchsten Spielklasse zurückgezogen haben, gibt es im Gegenzug keinen Aufsteiger aus den beiden Landesliga-Staffeln.

So sieht die Humanas-Verbandsliga in der Saison 2026/27 aus

  • 1. FC Magdeburg U23
  • Hallescher FC
  • SG Union Sandersdorf
  • SSV Besiegdas 03 Magdeburg
  • SG Einheit Halle
  • SV Allemannia Jessen
  • SV Irxleben
  • SV Germania Hergisdorf
  • SV Blau-Weiß Dölau

Landesliga Nord

Obwohl es insgesamt nur 13 Landesliga-Teams gibt, startet die zweite Großfeld-Spielklasse des Bundeslandes wieder in zwei Staffeln. Der SSV Besiegdas 03 Magdeburg II und die SG Kemberg/Eutzsch sind im Vergleich zur Vorsaison nicht mehr in der Landesliga Nord vertreten. Dafür kommen Germania Olvenstedt - aus dem Kleinfeldbereich - und der SC Heudeber - aus dem Spielbetrieb in Niedersachsen - neu hinzu.

So sieht die Landesliga Nord in der Saison 2026/27 aus

  • SV Eintracht Walsleben
  • FC Stahl Aken
  • FSV Saxonia Tangermünde
  • Germania Wernigerode
  • VfB Ottersleben
  • Germania Olvenstedt (Neu)
  • SC Heudeber (Neu)

Landesliga Süd

Nur sechs Teams starten in der neuen Spielzeit in der Landesliga Süd. Die Zweitvertretung der SG Union Sandersdorf ist dann nicht mehr vertreten. Nach drei Landesliga-Jahren geht es zurück aufs Kleinfeld. Neu kommt dagegen keine Mannschaft hinzu.

So sieht die Landesliga Süd in der Saison 2026/27 aus

  • Hallescher FC II
  • SpG Rotation/Halle-Neustadt
  • SV Allstedt
  • Roter Stern Halle
  • FSV Sittendorf
  • SV Grün-Weiß Ammendorf

Regionalklasse 1

Elf Mannschaften starten in der Regionalklasse 1, die damit in der Saison 2026/27 die größte Regionalklasse-Staffel bildet. Neu dabei ist die zweite Mannschaft des SV Irxleben. Außerdem bildet der SSV Besiegdas Magdeburg II künftig eine Kleinfeld-Spielgemeinschaft mit den OhreKicker Wolmirstedt.

So sieht die Regionalklasse 1 in der Saison 2026/27 aus

  • MTV 1887 Welsleben
  • TSV Völpke
  • Eilslebener SV
  • MSV 90 Preussen
  • SV Medizin Uchtspringe
  • SSV 80 Gardelegen
  • SV 1889 Altenweddingen
  • SV Grün-Weiß Potzehne
  • SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
  • SpG SSV Besiegdas 03 Magdeburg II/Ohrekicker Wolmirstedt
  • SV Irxleben II (Neu)

Regionalklasse 2

In der Regionalklasse 2 gehen in der neuen Saison acht Mannschaften an den Start - darunter die Wernigeröder REDS, die sich personalbedingt aus der Humanas-Verbandsliga zurückgezogen haben. Neu dabei sind die Frauen des SV Plötzkau, die nach der Saison 2024/25 einen weiteren Anlauf im Spielbetrieb wagen.

So sieht die Regionalklasse 2 in der Saison 2026/27 aus

  • SV Rotation Aschersleben
  • SG VfB Glöthe/SV Warthe Hakeborn
  • TuS Bebitz 1927
  • SV Germania Maasdorf
  • Wernigeröder REDS
  • FC Eintracht Köthen
  • SV Rot-Schwarz Edlau
  • SV Plötzkau 1921 (Neu)

Regionalklasse 3

Mit zwei Neugründungen und zwei früheren Großfeld-Teams startet die neu formierte Regionalklasse 3. Neben den letztjährigen Landesligisten SV Rot-Weiß Kemberg und SG Union Sandersdorf II sind mit dem Dessauer SV 97 und dem TSV Mosigkau zwei neue Frauenteams dabei.

So sieht die Regionalklasse 3 in der Saison 2026/27 aus

  • SG Union Sandersdorf II
  • SV Rot-Weiß Kemberg
  • SG ABUS Dessau
  • Oranienbaumer SV Hellas 09
  • SV Grün-Weiß Wörlitz
  • FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg
  • Dessauer SV 97 (neu)
  • TSV Mosigkau (neu)

Regionalklasse 4

Mit einem Neuling geht es in der Regionalklasse 4 um Punkte. Der FSV Dieskau stellt neuerdings eine Frauenmannschaft im Spielbetrieb.

So sieht die Regionalklasse 4 in der Saison 2026/27 aus

  • ESG Halle
  • SV Fortuna Brücken
  • FSG Wolferode / Siebigerode / Hergisdorf II
  • ESV Merseburg
  • Reideburger SV
  • SG Döllnitz
  • Roter Stern Halle II
  • FSV Raßnitz
  • SV Germania Kötzschau 1932
  • FSV Dieskau 05 (Neu)

Regionalklasse 5

Auch in der Regionalklasse 5 gibt es im Vergleich zur Vorsaison ein neues Team: Der SV Eintracht Bad Dürrenberg, der lange eine feste Größe bei den Fußballerinnen in Sachsen-Anhalt war, startet neu durch.

So sieht die Regionalklasse 5 in der Saison 2026/27 aus

  • VfB Scharnhorst Großgörschen
  • SV Blau-Weiß Zorbau I
  • SG Droyßig/Spora
  • TSV Eintracht Lützen
  • SC Naumburg
  • FC RSK Freyburg
  • SG Grün-Weiß Döschwitz
  • SpG SV Löbichau
  • SV 1990 Eintracht Bad Dürrenberg (Neu)