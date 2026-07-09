Verbandsliga mit neun Teams: Die Staffeleinteilung der Fußballerinnen

– Foto: Frank Hesse

Eine Humanas-Verbandsliga mit neun Teams, 13 Mannschaften in einer zweigeteilten Landesliga und insgesamt 46 Teams in fünf Regionalklasse-Staffeln - so sieht der Spielbetrieb der Fußballerinnen in der Saison 2026/27 unter dem Dach des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt aus.

So sieht die Humanas-Verbandsliga in der Saison 2026/27 aus

Mit nur neun Teams startet die neue Saison in der Humanas-Verbandsliga. Während sich die Wernigeröder REDS aus der höchsten Spielklasse zurückgezogen haben, gibt es im Gegenzug keinen Aufsteiger aus den beiden Landesliga-Staffeln.

So sieht die Landesliga Nord in der Saison 2026/27 aus

Obwohl es insgesamt nur 13 Landesliga-Teams gibt, startet die zweite Großfeld-Spielklasse des Bundeslandes wieder in zwei Staffeln. Der SSV Besiegdas 03 Magdeburg II und die SG Kemberg/Eutzsch sind im Vergleich zur Vorsaison nicht mehr in der Landesliga Nord vertreten. Dafür kommen Germania Olvenstedt - aus dem Kleinfeldbereich - und der SC Heudeber - aus dem Spielbetrieb in Niedersachsen - neu hinzu.

SV Eintracht Walsleben

FC Stahl Aken

FSV Saxonia Tangermünde

Germania Wernigerode

VfB Ottersleben

Germania Olvenstedt (Neu)

SC Heudeber (Neu)

Landesliga Süd

Nur sechs Teams starten in der neuen Spielzeit in der Landesliga Süd. Die Zweitvertretung der SG Union Sandersdorf ist dann nicht mehr vertreten. Nach drei Landesliga-Jahren geht es zurück aufs Kleinfeld. Neu kommt dagegen keine Mannschaft hinzu.

So sieht die Landesliga Süd in der Saison 2026/27 aus

Hallescher FC II

SpG Rotation/Halle-Neustadt

SV Allstedt

Roter Stern Halle

FSV Sittendorf

SV Grün-Weiß Ammendorf

Regionalklasse 1

Elf Mannschaften starten in der Regionalklasse 1, die damit in der Saison 2026/27 die größte Regionalklasse-Staffel bildet. Neu dabei ist die zweite Mannschaft des SV Irxleben. Außerdem bildet der SSV Besiegdas Magdeburg II künftig eine Kleinfeld-Spielgemeinschaft mit den OhreKicker Wolmirstedt.

So sieht die Regionalklasse 1 in der Saison 2026/27 aus

MTV 1887 Welsleben

TSV Völpke

Eilslebener SV

MSV 90 Preussen

SV Medizin Uchtspringe

SSV 80 Gardelegen

SV 1889 Altenweddingen

SV Grün-Weiß Potzehne

SV Blau-Weiß Empor Wanzleben

SpG SSV Besiegdas 03 Magdeburg II/Ohrekicker Wolmirstedt

SV Irxleben II (Neu)

Regionalklasse 2

In der Regionalklasse 2 gehen in der neuen Saison acht Mannschaften an den Start - darunter die Wernigeröder REDS, die sich personalbedingt aus der Humanas-Verbandsliga zurückgezogen haben. Neu dabei sind die Frauen des SV Plötzkau, die nach der Saison 2024/25 einen weiteren Anlauf im Spielbetrieb wagen.

So sieht die Regionalklasse 2 in der Saison 2026/27 aus

SV Rotation Aschersleben

SG VfB Glöthe/SV Warthe Hakeborn

TuS Bebitz 1927

SV Germania Maasdorf

Wernigeröder REDS

FC Eintracht Köthen

SV Rot-Schwarz Edlau

SV Plötzkau 1921 (Neu)

Regionalklasse 3

Mit zwei Neugründungen und zwei früheren Großfeld-Teams startet die neu formierte Regionalklasse 3. Neben den letztjährigen Landesligisten SV Rot-Weiß Kemberg und SG Union Sandersdorf II sind mit dem Dessauer SV 97 und dem TSV Mosigkau zwei neue Frauenteams dabei.

So sieht die Regionalklasse 3 in der Saison 2026/27 aus

SG Union Sandersdorf II

SV Rot-Weiß Kemberg

SG ABUS Dessau

Oranienbaumer SV Hellas 09

SV Grün-Weiß Wörlitz

FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg

Dessauer SV 97 (neu)

TSV Mosigkau (neu)

Regionalklasse 4

Mit einem Neuling geht es in der Regionalklasse 4 um Punkte. Der FSV Dieskau stellt neuerdings eine Frauenmannschaft im Spielbetrieb.

So sieht die Regionalklasse 4 in der Saison 2026/27 aus

ESG Halle

SV Fortuna Brücken

FSG Wolferode / Siebigerode / Hergisdorf II

ESV Merseburg

Reideburger SV

SG Döllnitz

Roter Stern Halle II

FSV Raßnitz

SV Germania Kötzschau 1932

FSV Dieskau 05 (Neu)

Regionalklasse 5

Auch in der Regionalklasse 5 gibt es im Vergleich zur Vorsaison ein neues Team: Der SV Eintracht Bad Dürrenberg, der lange eine feste Größe bei den Fußballerinnen in Sachsen-Anhalt war, startet neu durch.

So sieht die Regionalklasse 5 in der Saison 2026/27 aus