Verbandsliga mit neun Teams: Die Staffeleinteilung der Fußballerinnen

Eine Humanas-Verbandsliga mit neun Teams, 13 Mannschaften in einer zweigeteilten Landesliga und insgesamt 46 Teams in fünf Regionalklasse-Staffeln - so sieht der Spielbetrieb der Fußballerinnen in der Saison 2026/27 unter dem Dach des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt aus.
Mit nur neun Teams startet die neue Saison in der Humanas-Verbandsliga. Während sich die Wernigeröder REDS aus der höchsten Spielklasse zurückgezogen haben, gibt es im Gegenzug keinen Aufsteiger aus den beiden Landesliga-Staffeln.
So sieht die Humanas-Verbandsliga in der Saison 2026/27 aus
Obwohl es insgesamt nur 13 Landesliga-Teams gibt, startet die zweite Großfeld-Spielklasse des Bundeslandes wieder in zwei Staffeln. Der SSV Besiegdas 03 Magdeburg II und die SG Kemberg/Eutzsch sind im Vergleich zur Vorsaison nicht mehr in der Landesliga Nord vertreten. Dafür kommen Germania Olvenstedt - aus dem Kleinfeldbereich - und der SC Heudeber - aus dem Spielbetrieb in Niedersachsen - neu hinzu.
So sieht die Landesliga Nord in der Saison 2026/27 aus
Nur sechs Teams starten in der neuen Spielzeit in der Landesliga Süd. Die Zweitvertretung der SG Union Sandersdorf ist dann nicht mehr vertreten. Nach drei Landesliga-Jahren geht es zurück aufs Kleinfeld. Neu kommt dagegen keine Mannschaft hinzu.
So sieht die Landesliga Süd in der Saison 2026/27 aus
Elf Mannschaften starten in der Regionalklasse 1, die damit in der Saison 2026/27 die größte Regionalklasse-Staffel bildet. Neu dabei ist die zweite Mannschaft des SV Irxleben. Außerdem bildet der SSV Besiegdas Magdeburg II künftig eine Kleinfeld-Spielgemeinschaft mit den OhreKicker Wolmirstedt.
So sieht die Regionalklasse 1 in der Saison 2026/27 aus
In der Regionalklasse 2 gehen in der neuen Saison acht Mannschaften an den Start - darunter die Wernigeröder REDS, die sich personalbedingt aus der Humanas-Verbandsliga zurückgezogen haben. Neu dabei sind die Frauen des SV Plötzkau, die nach der Saison 2024/25 einen weiteren Anlauf im Spielbetrieb wagen.
So sieht die Regionalklasse 2 in der Saison 2026/27 aus
Mit zwei Neugründungen und zwei früheren Großfeld-Teams startet die neu formierte Regionalklasse 3. Neben den letztjährigen Landesligisten SV Rot-Weiß Kemberg und SG Union Sandersdorf II sind mit dem Dessauer SV 97 und dem TSV Mosigkau zwei neue Frauenteams dabei.
So sieht die Regionalklasse 3 in der Saison 2026/27 aus
Mit einem Neuling geht es in der Regionalklasse 4 um Punkte. Der FSV Dieskau stellt neuerdings eine Frauenmannschaft im Spielbetrieb.
So sieht die Regionalklasse 4 in der Saison 2026/27 aus
Auch in der Regionalklasse 5 gibt es im Vergleich zur Vorsaison ein neues Team: Der SV Eintracht Bad Dürrenberg, der lange eine feste Größe bei den Fußballerinnen in Sachsen-Anhalt war, startet neu durch.
So sieht die Regionalklasse 5 in der Saison 2026/27 aus