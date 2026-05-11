Verbandsliga-Meister verpflichtet Oberliga-Mittelfeldspieler

– Foto: Eibner / Verein

Die Young Boys Reutlingen haben den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg perfekt gemacht und beginnen bereits mit dem Bau des neuen Kaders. Mit Florian Krajinovic kommt ein defensiver Mittelfeldspieler vom FC Nöttingen, der trotz seiner 23 Jahre schon über 133 Oberliga-Einsätze gesammelt hat.

Krajinovic bringt genau jene Erfahrung mit, die für einen Aufsteiger wertvoll werden kann. Die Young Boys haben die Verbandsliga Württemberg mit bislang 73 Punkten dominiert, 94 Tore erzielt und sich seit dem vergangenen Spieltag die Meisterschaft gesichert. Doch eine Liga höher ändern sich Rhythmus, Zweikampfhärte und Fehlerquote. Deshalb ist die Verpflichtung eines Spielers, der die Oberliga nicht nur kennt, sondern über Jahre bestritten hat, ein naheliegender Schritt.

Der 23-Jährige wurde in der Region ausgebildet. Seine Jugendstationen führten ihn zur TSG Reutlingen, zum SSV Reutlingen und zum VfL Pfullingen, ehe er ab der U15 wieder zum SSV zurückkehrte. Bereits in der A-Jugend sammelte er erste Erfahrungen im Herrenbereich der Oberliga. Nach zwei Jahren bei den Aktiven des SSV Reutlingen wechselte Krajinovic zum FC Nöttingen, wo er weitere Oberliga-Praxis erhielt.