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Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern: Die FuPa-Elf der Saison
Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern
Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Das ist die Elf der Saison der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern
Torhüter
Ronny Losereit (MSV Pampow): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Linus Schlüter (MSV Pampow): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Andrey Minchev (MSV Pampow): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Alexander Pataman (FC Mecklenburg Schwerin): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Nelson Mandela Mbouhom (FC Mecklenburg Schwerin): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Nick Heymann (FC Schönberg 95): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Nico Zapel (FC Mecklenburg Schwerin): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Till Roloff (FC Mecklenburg Schwerin): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Angriff
Johannes Ernst (MSV Pampow): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Bashir Schultz (FC Mecklenburg Schwerin): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Garry Emmanuel Onyejelem (FSV Kühlungsborn): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.