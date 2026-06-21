 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern: Die FuPa-Elf der Saison

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern

von ts · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: André Nückel/FuPa-

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Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern

Torhüter

Ronny Losereit (MSV Pampow): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Linus Schlüter (MSV Pampow): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.

Andrey Minchev (MSV Pampow): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Alexander Pataman (FC Mecklenburg Schwerin): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Nelson Mandela Mbouhom (FC Mecklenburg Schwerin): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Nick Heymann (FC Schönberg 95): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Nico Zapel (FC Mecklenburg Schwerin): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Till Roloff (FC Mecklenburg Schwerin): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Johannes Ernst (MSV Pampow): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Bashir Schultz (FC Mecklenburg Schwerin): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Garry Emmanuel Onyejelem (FSV Kühlungsborn): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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