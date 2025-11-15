 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Während der SV Steinwenden den TuS Hohenecken erwartet, muss der FC Basara beim VfB Bodenheim antreten.
Während der SV Steinwenden den TuS Hohenecken erwartet, muss der FC Basara beim VfB Bodenheim antreten. – Foto: Keita Sugawara - Archiv

Verbandsliga: Mechtersheim legt vor, Topspiel in Zeiskam

5:1-Erfolg in Pirmasens +++ Zeiskam und Kandel im direkten Duell +++ Kellerkracher in Steinbach +++ Pfälzer Derby in Steinwenden

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga Südwest
Pirmasens II
TSG Bretzenh
Marienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach

Auch ohne den gesperrten Chefcoach Nauwid Amiri konnte Mechtersheim den nächsten Sieg einfahren. Bei der Reserve des FK Pirmasens setzte sich der Tabellenführer deutlich mit 5:1 durch. Samstag ziehen dann die Verfolger nach, allen voran die beiden Top-Teams Jahn Zeiskam und Bienwald Kandel im direkten Duell. Außerdem ist Alemannia Waldalgesheim in Herxheim gefordert und Basara Mainz muss bei Kellerkind Bodenheim seine Hausaufgaben erledigen. Am Sonntag will die SG Eintracht gegen Bretzenheim ihren jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen. Im Kellerduell stehen sich Steinbach und Morlautern gegenüber, im Derby treffen Steinwenden und Hohenecken aufeinander. Ferner will die TuS Marienborn gegen Hüffelsheim beweisen, dass sie das angekündigte Aus ihres langjährigen Trainers Ali Cakici gut verkraftet hat.

Alle Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 19:30 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
1
5
Abpfiff

Tabellenführer Mechtersheim bleibt weiterhin auf der Erfolgsspur. In Abwesenheit des gesperrten Trainers Nauwid Amiri setzte sich Mechtersheim mit 5:1 bei der Reserve des FK Pirmasens durch. Vertreten durch Sportdirektor Heiko Magin stellte TuS schon vor der Pause die Weichen. Lion Schubach (12.), Marcel Bormeth (21.) und Berkan Celebi (33.) sorgten noch vor der Pause für eine 3:0-Führung, die durch den Treffer von FK-Stürmer Dario Tuttobene geschmälert wurde (37.). Spätestens in der 87. Minute war das Spiel durch das 4:1 von Alexander Biedermann entschieden, Talha Baylan erzielte in der Nachspielzeit den 5:1-Enstand, womit Mechtersheim bereits den 13. Sieg der Saison feiern konnte.

Heute, 14:15 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
14:15

Heute, 15:30 Uhr
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
15:30

Heute, 16:00 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
16:00live

Morgen, 14:30 Uhr
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
14:30

Morgen, 15:00 Uhr
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
15:15

Morgen, 16:00 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
16:00

Aufrufe: 015.11.2025, 13:00 Uhr
RedaktionAutor