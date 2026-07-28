Verbandsliga: Marienborns Lernkurve, Basaras harte Landung

Mainz. 17 Mannschaften gehen in der Verbandsliga an den Start, darunter in Arminia Ludwigshafen, FV Dudenhofen und SC Idar-Oberstein drei Oberliga-Absteiger. Nicht nur deshalb – oder ob der beeindruckenden Transferoffensive der SG Hüffelsheim – weist der FC Basara Mainz die Favoritenrolle von sich. Für die TuS Marienborn geht es darum, eine Liga, die gefühlt Jahr für Jahr stärker wird, zu halten.
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Die Marienborner dürften direkt voll fokussiert sein, schließlich geht es am Sonntag, 2. August, um 15 Uhr bei Aufsteiger Grünstadt los – wo es im Herbst im Pokal eine 2:6-Klatsche setzte. Torreich, vorne wie hinten, verlief bis zur Generalprobe Sonntag in Pfeddersheim auch die Vorbereitung, wobei Trainer Timm Belz beispielsweise gegen den starken Hessenligisten Eddersheim (1:5) über weite Strecken sehr zufrieden war.
„Wir sind auch charakterlich super happy mit dem Kader“, sagt der Nachfolger von Kult-Coach Ali Cakici, der mit denselben Problemen zu kämpfen hat: „Das Thema Urlaub ist wieder sehr präsent. Aber ohne diese Freiheiten würden wir die Spieler gar nicht bekommen. Es ist ein extremes Geben und Nehmen. Je schneller man sich damit persönlich arrangiert, desto friedlicher lebt man.“
Die vielen Neuen – gerade nach vorn wurde mit Alexander Rimoldi, Matti Rieß, Edis Sinanovic, Yannik Wex, Carlos Borger und, von Belz besonders hervorgehoben, Weltreisen-Rückkehrer Moritz Freisler einiges gemacht – fügen sich offenbar prima ein, auch wenn der Fitnessstand, wie im gesamten Kader, noch recht uneinheitlich ist. „Aber wir haben eine krasse Lernkurve gesehen“, betont Belz, „ich habe ein sehr gutes Gefühl für die Runde.“ Selbstredend gehe es um den Klassenerhalt. Auf Sorgenfreiheit werde man wohl, bei bis zu sechs Absteigern, lange warten müssen.
Bei den „Diamanten“ war alles eitel Sonnenschein. 16 Tage war das Führungstrio Shinji Okazaki, Takashi Yamashita und Andreas Mayer mit Kapitän Felix Pohlenz in Japan unterwegs, besuchte, in rollierender Betreuung durch ehemalige Basara-Spieler, Sponsoren, Multiplikatoren und das japanische Pendant FC Basara Hyogo, suchte Ex-Kapitän Yuya Okuda in seiner Metzgerei zum zünftigen Grillfest auf und schaffte es bis ins japanische Fernsehen. „Das schönste Land, das ich je bereist habe“, schwärmt Kosmopolit Mayer.
Es folgte, mit dem Abgang von Goalgetter Gianni Auletta zum TSV Schott, daheim in Mainz die harte Landung. „Wir suchen noch einen Stürmer. Der Zeitpunkt ist für uns sehr unglücklich“, sagt der Sportchef, „aber das ist sauber abgelaufen. Wir wünschen Gianni viel Erfolg.“ Realistisch sei eine Favoritenrolle auf einen der Aufstiegsplätze spätestens jetzt nicht mehr, auch wenn die Ambitionen der Mainzer Japaner ungebremst sind.
Kräftig verstärkt mit Namen wie Johannes Gansmann, Lukas Fischer oder Ex-Profi Kohei Kato, dazu mit den meisten japanischen Leistungsträgern weiterhin an Bord, peilt Trainer Okazaki dennoch im achten Verbandsliga-Jahr den lang ersehnten nächsten Schritt an. Eine Schlüsselrolle nimmt als spielender Co-Trainer Serdal Günes ein. „Er ist brutal engagiert“, schwärmt Mayer von dem Bindeglied zum gewachsenen Anteil einheimischer Spieler im Kader. Und doch bleibt vor dem Start gegen den FC Bienwald Kandel (Samstag, 1. August, 16 Uhr) das große Problem, dass ein Tor-Garant fehlt, einstweilen ungelöst.