Verbandsliga: Marienborns Lernkurve, Basaras harte Landung

Die vielen Neuen – gerade nach vorn wurde mit Alexander Rimoldi, Matti Rieß, Edis Sinanovic, Yannik Wex, Carlos Borger und, von Belz besonders hervorgehoben, Weltreisen-Rückkehrer Moritz Freisler einiges gemacht – fügen sich offenbar prima ein, auch wenn der Fitnessstand, wie im gesamten Kader, noch recht uneinheitlich ist. „Aber wir haben eine krasse Lernkurve gesehen“, betont Belz, „ich habe ein sehr gutes Gefühl für die Runde.“ Selbstredend gehe es um den Klassenerhalt. Auf Sorgenfreiheit werde man wohl, bei bis zu sechs Absteigern, lange warten müssen.