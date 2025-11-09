 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Jubel beim TuS Marienborn über den Heimsieg gegen Hohenecken.
Jubel beim TuS Marienborn über den Heimsieg gegen Hohenecken. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Verbandsliga: Marienborner Last-Minute-Sieg, Kandel mit Kantersieg

SG Hüffelsheim gewinnt überzeugend mit 4:1 bei SV Viktoria Herxheim +++ SV Alemannia Waldalgesheim holt ein 4:4-Remis beim TB Jahn Zeiskam rn+++ Im Spiel eins nach Jantz-Aus verlieren die Bodenheimer gegen den Tabellenführer spät mit 1:3 +++ TuS Marienborn gewinnt spät gegen Hohenecken +++ Kandel schießt Morlautern ab

Verbandsliga Südwest
Pirmasens II
TSG Bretzenh
Marienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach

Wenn es gar nicht läuft, dann kommen auch noch die Bayern. So ist es gefühlt in der Bundesliga und auch in der Verbandsliga war es am Freitagabend ähnlich: Denn das Spiel eins für den VfB Bodenheim nach dem Saisontiefpunkt in der Vorwoche, verbunden mit der Trennung von Trainer Marco Jantz, verlieren die Bodenheimer nach einem späten Doppelschlag des TuS Mechrersheim mit 1:3 (AZ-LIVESTREAM). Der SV Alemannia Waldalgesheim holt am Samstagnachmittag in einem spannendem Spiel beim TB Jahn Zeiskam ein 4:4-Remis. Außerdem konnte die SG Hüffelsheim mit einem überzeugendem 4:1-Sieg in Herxheim den Kontakt zu den Top-Platzierungen aufrechterhalten. Am Sonntags sammelte die SG Eintracht Bad Kreuznach beim 2:0-Heimsieg gegen Basara Big Points. Der FC Bienwald Kandel wurde gegen Morlautern seiner Favoritenrolle gerecht, gewann mit sage und schreibe 8:1. Die TuS Marienborn schaffte nach zuletzt ernüchternden Ergebnissen den Turnaround. Schlusslicht TuS Steinbach verpasste es derweil nach dem ersten Saisonsieg gegen Bodenheim beim FK Pirmasens II nachzulegen, verlor mit 1:2. Die TSG Bretzenheim bleibt weiter gut in Form und gewann mit 2:0 in Steinwenden.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Fr., 07.11.2025, 19:30 Uhr
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
1
3
Abpfiff

Gestern, 14:30 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
4
4
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
1
4
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
0
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
2
0

Heute, 15:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
1
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
8
1
Abpfiff

