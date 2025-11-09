Verbandsliga: Marienborner Last-Minute-Sieg, Kandel mit Kantersieg

Wenn es gar nicht läuft, dann kommen auch noch die Bayern. So ist es gefühlt in der Bundesliga und auch in der Verbandsliga war es am Freitagabend ähnlich: Denn das Spiel eins für den VfB Bodenheim nach dem Saisontiefpunkt in der Vorwoche, verbunden mit der Trennung von Trainer Marco Jantz, verlieren die Bodenheimer nach einem späten Doppelschlag des TuS Mechrersheim mit 1:3 (AZ-LIVESTREAM). Der SV Alemannia Waldalgesheim holt am Samstagnachmittag in einem spannendem Spiel beim TB Jahn Zeiskam ein 4:4-Remis. Außerdem konnte die SG Hüffelsheim mit einem überzeugendem 4:1-Sieg in Herxheim den Kontakt zu den Top-Platzierungen aufrechterhalten. Am Sonntags sammelte die SG Eintracht Bad Kreuznach beim 2:0-Heimsieg gegen Basara Big Points. Der FC Bienwald Kandel wurde gegen Morlautern seiner Favoritenrolle gerecht, gewann mit sage und schreibe 8:1. Die TuS Marienborn schaffte nach zuletzt ernüchternden Ergebnissen den Turnaround. Schlusslicht TuS Steinbach verpasste es derweil nach dem ersten Saisonsieg gegen Bodenheim beim FK Pirmasens II nachzulegen, verlor mit 1:2. Die TSG Bretzenheim bleibt weiter gut in Form und gewann mit 2:0 in Steinwenden.