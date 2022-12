Verbandsliga: Marienborn will auf Platz zwei überwintern Mit einem Sieg gegen Steinwenden könnte die TuS das Polster auf Idar-Oberstein ausbauen

Mainz. Eigentlich hatte sich Ali Cakici auf ein Fernduell mit dem SC Idar-Oberstein um Verbandsliga-Rang zwei gefreut, doch das fällt am letzten Spieltag vor der Winterpause aus. Daher gilt es am Sonntag (14.30 Uhr), den, so der Trainer der TuS Marienborn, „Idar-Oberstein-Besieger“ SV Steinwenden zu schlagen und somit ein Polster aufzubauen. Rang zwei ist für Cakici ein veritables Saisonziel, es zu erreichen brächte eine Teilnahme an den Aufstiegsspielen mit sich. Auf genau diesem Wege packte die TuS unter Cakici 2018 den direkten Wiederaufstieg.