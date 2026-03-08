 2026-03-05T07:49:35.839Z

Ligavorschau

Verbandsliga: Marienborn gewinnt Kellerduell, Bretzenheim unterliegt

Blick auf den abgelaufenen Spieltag: Eintracht siegt zu Hause gegen das Überraschungsteam +++ Basara gewinnt deutlich mit 8:0 +++ TuS Mechtersheim und TB Jahn Zeiskam gewinnen Fernduelle +++ Schafft Bodenheim den Turnaround?

von Marius Martinez · Heute, 17:41 Uhr · 0 Leser
Heute konnte der TuS Marienborn wichtige drei Punkte im Abstiegskampf mitnehmen.
Heute konnte der TuS Marienborn wichtige drei Punkte im Abstiegskampf mitnehmen. – Foto: Michael Wolff

In der Verbandsliga Südwest kam es am Samstag, Sonntag zu spannenden Duellen rund um die Abstiegsplätze und die Verfolger-Position in der Meisterschaft. Folgende Duelle standen an:

Gestern, 15:30 Uhr
SG Eintracht Bad Kreuznach
FC Bienwald Kandel
3
2
Abpfiff
+Video

Die Überraschungsmannschaft FC Bienwald Kandel musste als Aufsteiger zur SG Eintracht Bad Kreuznach. Die Bad Kreuznacher konnten die jüngste Derbyniederlage wieder wett machen und gewann mit 3:2.

Gestern, 16:00 Uhr
FC Basara Mainz
SV Morlautern
8
0

Der SV Morlautern wollte dem schlechten Rückrunden-Start, mit vier Niederlagen aus vier Spielen, im Auswärtsspiel beim FC Basara Mainz ein Ende setzen. Doch Basara Mainz verschlimmerte die Krise und schoss Morlautern mit 8:0 ab.

Heute, 15:00 Uhr
SV Steinwenden
TB Jahn Zeiskam
0
1
Abpfiff

TB Jahn Zeiskam konnte den SV Steinwenden auswärts mit 1:0 bezwingen und hält Bienwald Kandel auf Abstand. Steinwenden trifft das Glück des tüchtigen, dass hinter ihnen niemand gepunktet hat.

Heute, 15:00 Uhr
TuS Mechtersheim
TSG 1846 Bretzenheim
2
1
Abpfiff

Der Tabellenführer TuS Mechtersheim machte einen großen Schritt Richtung Aufstieg beim 2:1 Heimsieg gegen die TSG 1846 Bretzenheim. Bereits jetzt hat das Team von Trainer Nauwid Amiri sie auf den Zweitplatzierten acht Punkte Vorsprung, bei einem Spiel weniger.

Heute, 15:00 Uhr
FK Pirmasens
SG Hüffelsheim
0
1
Abpfiff

Der seit vier Spielen sieglose FK Pirmasens II musste auch gegen die SG Hüffelsheim eine knappe 0:1-Heimniederlage hinnehmen und konnte den Trend nicht umkehren. Hüffelsheim zeigt sich diese Saison weiter besonders auswärtsstark, bereits sechs Siege auf fremden Boden konnten sie jnun verbuchen.

Heute, 15:15 Uhr
TuS 1907 Steinbach
TuS 04 Hohenecken
0
2
Abpfiff

Der Tabellenvorletzte TuS 1907 Steinbach hatte den Aufsteiger TuS 04 Hohenecken zu Gast. Hohenecken nahm drei Punkte aus Steinbach mit und gewann mit 2:0.

Heute, 15:30 Uhr
TuS Marienborn
SV Viktoria Herxheim
2
1
Abpfiff

Im Sechs-Punkte-Spiel des Tabellenkellers zwischen TuS Marienborn und SV Viktoria Herxheim konnten die Marienborner mit einem 2:0-Heimsieg einen großen Sprung nach oben machen.

Morgen, 19:30 Uhr
VfB Bodenheim
SV Alemannia Waldalgesheim
19:30

Das Schlusslicht VfB Bodenheim hat den Tabellenvierten SV Alemannia Waldalgesheim auf heimischen Terrain zu Gast. Die in der Rückrunde bisher sieglosen Bodenheimer hoffen endlich ihren zweiten Heimsieg in dieser Saison unter Dach und Fach zu bringen.