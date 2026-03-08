Verbandsliga: Marienborn gewinnt Kellerduell, Bretzenheim unterliegt Blick auf den abgelaufenen Spieltag: Eintracht siegt zu Hause gegen das Überraschungsteam +++ Basara gewinnt deutlich mit 8:0 +++ TuS Mechtersheim und TB Jahn Zeiskam gewinnen Fernduelle +++ Schafft Bodenheim den Turnaround? von Marius Martinez · Heute, 17:41 Uhr · 0 Leser

Heute konnte der TuS Marienborn wichtige drei Punkte im Abstiegskampf mitnehmen. – Foto: Michael Wolff

In der Verbandsliga Südwest kam es am Samstag, Sonntag zu spannenden Duellen rund um die Abstiegsplätze und die Verfolger-Position in der Meisterschaft. Folgende Duelle standen an:

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Die Überraschungsmannschaft FC Bienwald Kandel musste als Aufsteiger zur SG Eintracht Bad Kreuznach. Die Bad Kreuznacher konnten die jüngste Derbyniederlage wieder wett machen und gewann mit 3:2.

Der SV Morlautern wollte dem schlechten Rückrunden-Start, mit vier Niederlagen aus vier Spielen, im Auswärtsspiel beim FC Basara Mainz ein Ende setzen. Doch Basara Mainz verschlimmerte die Krise und schoss Morlautern mit 8:0 ab.

TB Jahn Zeiskam konnte den SV Steinwenden auswärts mit 1:0 bezwingen und hält Bienwald Kandel auf Abstand. Steinwenden trifft das Glück des tüchtigen, dass hinter ihnen niemand gepunktet hat.

Der Tabellenführer TuS Mechtersheim machte einen großen Schritt Richtung Aufstieg beim 2:1 Heimsieg gegen die TSG 1846 Bretzenheim. Bereits jetzt hat das Team von Trainer Nauwid Amiri sie auf den Zweitplatzierten acht Punkte Vorsprung, bei einem Spiel weniger.

Der seit vier Spielen sieglose FK Pirmasens II musste auch gegen die SG Hüffelsheim eine knappe 0:1-Heimniederlage hinnehmen und konnte den Trend nicht umkehren. Hüffelsheim zeigt sich diese Saison weiter besonders auswärtsstark, bereits sechs Siege auf fremden Boden konnten sie jnun verbuchen.

Der Tabellenvorletzte TuS 1907 Steinbach hatte den Aufsteiger TuS 04 Hohenecken zu Gast. Hohenecken nahm drei Punkte aus Steinbach mit und gewann mit 2:0.

Im Sechs-Punkte-Spiel des Tabellenkellers zwischen TuS Marienborn und SV Viktoria Herxheim konnten die Marienborner mit einem 2:0-Heimsieg einen großen Sprung nach oben machen.

Morgen, 19:30 Uhr VfB Bodenheim Bodenheim SV Alemannia Waldalgesheim SV Alemannia Waldalgesheim 19:30