Verbandsliga: Mainzer Derby, Abstiegskracher und Verfolgerduelle

Rheinhessen. Was für ein Spieltag in der Verbandsliga: Gleich am Freitagabend machen brisante Spiele im Abstiegskampf den Anfang: Im Mainzer Derby stehen sich die TSG Bretzenheim und TuS Marienborn unter Flutlicht gegenüber. Gleichzeitig will der SV Morlautern im Heimspiel gegen den FK Pirmasens II nach Punkten mit einem Kontrahenten gleichziehen. Am Samstag kommt es dann zu Verfolgerduellen im oberen Tabellendrittel: Alemannia Waldalgesheim empfängt Bienwald Kandel und könnte mit einem Sieg ebenfalls gleichziehen. Die SG Hüffelsheim und Jahn Zeiskam kämpfen im direkten Duell auch um den Anschluss an die Spitze. Richtungsweisend: Der TuS Hohenecken und Viktoria Herxheim sind Tabellennachbarn und treffen aufeinander, der Gewinner hält sich die Teams aus dem Tabellenkeller vorerst vom Leib, während der Verlierer wohl erst mal nach unten schauen muss. Der FC Basara könnte, wenn die Ergebnisse mitspielen, zu einem Gewinner des Spieltags werden und Boden auf die Konkurrent gut machen, Voraussetzung wäre ein Heimsieg gegen Steinwenden. Am Sonntag sind dann "nur noch" zwei Spiele: Beim Aufeinandertreffen zwischen Tabellenführer Mechtersheim und Kellerkind Bad Kreuznach sind die Rollen klar verteilt. Zum Abschluss des Spieltags steht dann nochmal Abstiegskampf an: Der Letzte Steinbach spielt gegen den Vorletzten Bodenheim.