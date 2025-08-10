Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Alemannia Waldalgesheim liegt mit 1:0 in Marienborn vorne. – Foto: Michael Wolff (Archiv)
Verbandsliga live: Zeiskam und Waldalgesheim liegen vorne
Jahn führt zur Pause mit 3:0 +++ Aufsteiger Hüffelsheim holt drei Punkte gegen Steinwenden +++ TuS Hohenecken will in Kreuznach zweiten Sieg in Serie einfahren, aktuell steht es 3:3
Mainz. Für einige Verbandsligisten, die unter der Woche im Pokal im Einsatz waren, endet am Wochenende eine Englische Woche. Die SG Hüffelsheim, hat nun nach dem bitteren Remis gegen Marienborn in Steinwenden den ersten "Dreier" eingefahren. Am Sonntag soll für die SG Eintracht Bad Kreuznach, die gegen den Überraschungs-Tabellenführer Hohenecken ranmuss, der erste "Dreier" her. Ihre Siege wiederholen wollen auch der FC Basara (in Pirmasens) und der SV Alemannia Waldalgesheim, der zum Derby in Marienborn gastiert. Apropos Derby: Am Montagabend beschließen die Lokalduelle zwischen Bodenheim und Bretzenheim sowie Herxheim und Kandel den Spieltag.