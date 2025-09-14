Verbandsliga live: Vier Teams warten auf ersten Sieg

Mainz. Sechs Spiele, null Siege: Für die SG Eintracht Bad Kreuznach, den SV Morlautern, den TuS Steinbach und die TSG Bretzenheim läuft die aktuelle Verbandsliga-Saison derzeit nicht nach Plan. In ihren Partien am Wochenende wollen die Teams endlich ihren ersten Sieg einfahren. Die SGE trat am Samstag in Herxheim an und musste sich mit einem 3:3-Unentschieden zufriedengeben. Der TuS ist am Sonntag in Waldalgesheim gefordert. Morlautern und Bretzenheim stehen sich im direkten Duell gegenüber. Außerdem ist Tabellenführer Mechtersheim in Hüffelsheim zu Gast. Der FC Basara ist bei Aufsteiger Hohenecken gefordert. Außerdem im Einsatz: Die TuS Marienborn gegen Steinwenden, Jahn Zeiskam gegen Bodenheim und der FC Bienwald Kandel gegen den Unterbau des FK Pirmasens.