 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Die SG Eintracht Bad Kreuznach und die TSG Bretzenheim sind bislang noch sieglos.
Die SG Eintracht Bad Kreuznach und die TSG Bretzenheim sind bislang noch sieglos. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Verbandsliga live: Vier Teams warten auf ersten Sieg

Klappt's für SG Eintracht, Morlautern, Steinbach und Bretzenheim am kommenden Wochenende? +++ Spitzentrio mit lösbaren Aufgaben

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga Südwest
Pirmasens II
TSG Bretzenh
Marienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach

Mainz. Sechs Spiele, null Siege: Für die SG Eintracht Bad Kreuznach, den SV Morlautern, den TuS Steinbach und die TSG Bretzenheim läuft die aktuelle Verbandsliga-Saison derzeit nicht nach Plan. In ihren Partien am Wochenende wollen die Teams endlich ihren ersten Sieg einfahren. Die SGE trat am Samstag in Herxheim an und musste sich mit einem 3:3-Unentschieden zufriedengeben. Der TuS ist am Sonntag in Waldalgesheim gefordert. Morlautern und Bretzenheim stehen sich im direkten Duell gegenüber. Außerdem ist Tabellenführer Mechtersheim in Hüffelsheim zu Gast. Der FC Basara ist bei Aufsteiger Hohenecken gefordert. Außerdem im Einsatz: Die TuS Marienborn gegen Steinwenden, Jahn Zeiskam gegen Bodenheim und der FC Bienwald Kandel gegen den Unterbau des FK Pirmasens.

Die Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 16:00 Uhr
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
0
0

Heute, 15:15 Uhr
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
15:15

Heute, 15:15 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
15:15

Heute, 15:30 Uhr
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
15:30

Heute, 16:00 Uhr
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
16:00

Aufrufe: 014.9.2025, 14:25 Uhr
RedaktionAutor