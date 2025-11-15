Verbandsliga LIVE: TuS legt vor, Zeiskam führt im Topspiel

Auch ohne den gesperrten Chefcoach Nauwid Amiri konnte Mechtersheim den nächsten Sieg einfahren. Bei der Reserve des FK Pirmasens setzte sich der Tabellenführer deutlich mit 5:1 durch. Samstag ziehen dann die Verfolger nach, allen voran die beiden Top-Teams Jahn Zeiskam und Bienwald Kandel im direkten Duell. Außerdem ist Alemannia Waldalgesheim in Herxheim gefordert und Basara Mainz muss bei Kellerkind Bodenheim seine Hausaufgaben erledigen. Am Sonntag will die SG Eintracht gegen Bretzenheim ihren jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen. Im Kellerduell stehen sich Steinbach und Morlautern gegenüber, im Derby treffen Steinwenden und Hohenecken aufeinander. Ferner will die TuS Marienborn gegen Hüffelsheim beweisen, dass sie das angekündigte Aus ihres langjährigen Trainers Ali Cakici gut verkraftet hat.
Alle Partien des Spieltags im Überblick:
Tabellenführer Mechtersheim bleibt weiterhin auf der Erfolgsspur. In Abwesenheit des gesperrten Trainers Nauwid Amiri setzte sich Mechtersheim mit 5:1 bei der Reserve des FK Pirmasens durch. Vertreten durch Sportdirektor Heiko Magin stellte TuS schon vor der Pause die Weichen. Lion Schubach (12.), Marcel Bormeth (21.) und Berkan Celebi (33.) sorgten noch vor der Pause für eine 3:0-Führung, die durch den Treffer von FK-Stürmer Dario Tuttobene geschmälert wurde (37.). Spätestens in der 87. Minute war das Spiel durch das 4:1 von Alexander Biedermann entschieden, Talha Baylan erzielte in der Nachspielzeit den 5:1-Enstand, womit Mechtersheim bereits den 13. Sieg der Saison feiern konnte.
Im Topspiel des Spieltages führt Jahn Zeiskam zur Pause mit 3:0 gegen Bienwald Kandel und springt damit vorübergehend auf Tabellenplatz zwei. Doppelpacker Robert Cenusa war der Mann des ersten Durchgangs. Bereits nach drei Minuten traf der 18-Jährige zur Zeiskammer Führung. Nach einer knappen halben Stunde (29.) erhöhte Antonio Jonjic auf 2:0, Cenusa erzielte in der 38. Minute das 3:0. Renaldo-Doru Balasa konnte in der 42. Minute zum Anschlusstreffer treffen und noch für Resthoffnung bei den Gästen zu sorgen.