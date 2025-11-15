Verbandsliga LIVE: TuS legt vor, Zeiskam führt im Topspiel

Auch ohne den gesperrten Chefcoach Nauwid Amiri konnte Mechtersheim den nächsten Sieg einfahren. Bei der Reserve des FK Pirmasens setzte sich der Tabellenführer deutlich mit 5:1 durch. Samstag ziehen dann die Verfolger nach, allen voran die beiden Top-Teams Jahn Zeiskam und Bienwald Kandel im direkten Duell. Außerdem ist Alemannia Waldalgesheim in Herxheim gefordert und Basara Mainz muss bei Kellerkind Bodenheim seine Hausaufgaben erledigen. Am Sonntag will die SG Eintracht gegen Bretzenheim ihren jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen. Im Kellerduell stehen sich Steinbach und Morlautern gegenüber, im Derby treffen Steinwenden und Hohenecken aufeinander. Ferner will die TuS Marienborn gegen Hüffelsheim beweisen, dass sie das angekündigte Aus ihres langjährigen Trainers Ali Cakici gut verkraftet hat.