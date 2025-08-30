Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Jubel bei der SG Walluf. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)
Verbandsliga live: SG Walluf führt bereits 4:0 gegen Dietkirchen
Walluf wie im Rausch +++ Limburg liegt in Wiesbaden vorne +++ Ederbergland führt 2:0 in Steinbach
Wiesbaden. Nach 40 Minuten führt Tabellenführer SG Walluf schon 4:0 gegen TuS Dietkirchen. Auf eigenem Platz liegt der SV Wiesbaden gegen den VfR Limburg hinten. Ederbergland steht nach aktuellem Spielstand (2:0 gegen TSV Steinbach II) auf Platz drei. Aufsteiger Heuchelsheim führt 1:0 in Breidenbach.