Ligabericht
Jubel bei der SG Walluf.
Jubel bei der SG Walluf. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Verbandsliga live: SG Walluf führt bereits 4:0 gegen Dietkirchen

Walluf wie im Rausch +++ Limburg liegt in Wiesbaden vorne +++ Ederbergland führt 2:0 in Steinbach

Wiesbaden. Nach 40 Minuten führt Tabellenführer SG Walluf schon 4:0 gegen TuS Dietkirchen. Auf eigenem Platz liegt der SV Wiesbaden gegen den VfR Limburg hinten. Ederbergland steht nach aktuellem Spielstand (2:0 gegen TSV Steinbach II) auf Platz drei. Aufsteiger Heuchelsheim führt 1:0 in Breidenbach.

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
0
1

Heute, 15:00 Uhr
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
0
2

Heute, 15:00 Uhr
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
0
2

Heute, 15:15 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
1
3

Heute, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
4
0

Heute, 15:30 Uhr
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
1
1

Heute, 15:30 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
0
1

