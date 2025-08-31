Verbandsliga LIVE: Neun-Tore-Spektakel in Hüffelsheim

Rheinhessen. Der fünfte Spieltag der Verbandsliga Südwest startete am Freitagabend mit zwei Partien: Alemannia Waldalgesheim gewinnt mit 2:0 gegen den VfB Bodenheim. Parallel gewann der TuS Hohenecken gegen TuS Steinbach in einem torreichen Spiel mit 4:3. Am Samstag verlor Absteiger Morlautern verliert gegen den Tabellendritten Basara Mainz 1:3, außerdem verlor Eintracht Bad Kreuznach bei Bienwald Kandel 0:5. Der Sonntag hatte es dann so richtig in sich: Die SG Hüffelsheim und die Zweite des FK Primasens lieferten sich beim 5:4-Heimsieg ein echtes Spektakel, während Jahn Zeiskam gegen den SV Steinwenden nichts anbrennen ließ. Die TSG Bretzenheim muss weiter auf den Sieg warten - gegen Mechternsheim verloren die Mainzer zuhause mit 0:1.