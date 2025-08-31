 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Die SG Hüffelsheim darf früh gegen gegen den FK Pirmasens II jubeln.
Die SG Hüffelsheim darf früh gegen gegen den FK Pirmasens II jubeln. – Foto: Sebastian Bohr - Archiv

Verbandsliga LIVE: Neun-Tore-Spektakel in Hüffelsheim

Herxheim und Marienborn im Duell der Sieglosen +++ Morlautern verliert Zuhause gegen Basara Mainz 1:3 +++ Bretzenheim muss weiter auf ersten Sieg warten

Rheinhessen. Der fünfte Spieltag der Verbandsliga Südwest startete am Freitagabend mit zwei Partien: Alemannia Waldalgesheim gewinnt mit 2:0 gegen den VfB Bodenheim. Parallel gewann der TuS Hohenecken gegen TuS Steinbach in einem torreichen Spiel mit 4:3. Am Samstag verlor Absteiger Morlautern verliert gegen den Tabellendritten Basara Mainz 1:3, außerdem verlor Eintracht Bad Kreuznach bei Bienwald Kandel 0:5. Der Sonntag hatte es dann so richtig in sich: Die SG Hüffelsheim und die Zweite des FK Primasens lieferten sich beim 5:4-Heimsieg ein echtes Spektakel, während Jahn Zeiskam gegen den SV Steinwenden nichts anbrennen ließ. Die TSG Bretzenheim muss weiter auf den Sieg warten - gegen Mechternsheim verloren die Mainzer zuhause mit 0:1.

Alle Partien im Überblick:

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
4
3
Abpfiff

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
2
0
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
1
3
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
5
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
5
4
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
2
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
0
1
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
1
0

