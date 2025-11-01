 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Die SG Eintracht Bad Kreuznach spielt beim Spitzenreiter Mechtersheim.
Die SG Eintracht Bad Kreuznach spielt beim Spitzenreiter Mechtersheim. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Verbandsliga live: Mainzer Derby, Abstiegskracher und Verfolgerduelle

Bretzenheim gegen Marienborn 3:2 +++ Morlautern gewinnt 2:0 gegen Pirmasens +++ Waldalgesheim will mit Kandel gleichziehen +++ Sonntag: Vorletzter gegen Letzter

Rheinhessen. Was für ein Spieltag in der Verbandsliga: Gleich am Freitagabend machten brisante Spiele im Abstiegskampf den Anfang: Im Mainzer Derby standen sich die TSG Bretzenheim und TuS Marienborn unter Flutlicht gegenüber. Dabei konnte die TSG Bretzenheim mit einem 3:2-Sieg überzeugen. Gleichzeitig konnte der SV Morlautern im Heimspiel gegen den FK Pirmasens II mit einem 2:0-Sieg nach Punkten mit einem Kontrahenten gleichziehen. Am Samstag kommt es dann zu Verfolgerduellen im oberen Tabellendrittel: Alemannia Waldalgesheim empfängt Bienwald Kandel und könnte mit einem Sieg ebenfalls gleichziehen. Die SG Hüffelsheim und Jahn Zeiskam kämpfen im direkten Duell auch um den Anschluss an die Spitze. Richtungsweisend: Der TuS Hohenecken und Viktoria Herxheim sind Tabellennachbarn und treffen aufeinander, der Gewinner hält sich die Teams aus dem Tabellenkeller vorerst vom Leib, während der Verlierer wohl erst mal nach unten schauen muss. Der FC Basara könnte, wenn die Ergebnisse mitspielen, zu einem Gewinner des Spieltags werden und Boden auf die Konkurrent gut machen, Voraussetzung wäre ein Heimsieg gegen Steinwenden. Am Sonntag sind dann "nur noch" zwei Spiele: Beim Aufeinandertreffen zwischen Tabellenführer Mechtersheim und Kellerkind Bad Kreuznach sind die Rollen klar verteilt. Zum Abschluss des Spieltags steht dann nochmal Abstiegskampf an: Der Letzte Steinbach spielt gegen den Vorletzten Bodenheim.

Alle Partien des Spieltags im Überblick:

Gestern, 19:00 Uhr
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
2
0
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
3
2
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
1
3

Heute, 15:00 Uhr
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
3
1

Heute, 15:30 Uhr
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
1
1

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
15:15

